El Plan Territorial Insular (PTI) entró en vigor en abril de 2005 con un ambicioso programa de actuaciones e inversiones de gestión sobre el territorio recogido en el llamado anexo III para corregir impactos de diversa índole sobre los espacios naturales de la isla. Pero casi 15 años después y tras el paso de cuatro gobiernos distintos con alternancia entre el PP y la izquierda, estas actuaciones, las que son competencia de la institución insular, han quedado en nada.

La elaboración y desarrollo de un plan sectorial de agricultura, con el objetivo de obtener, en 2006, una financiación de 21 millones de euros, de un plan de recuperación de canteras abandonadas o el fomento de la rehabilitación y reconversión de edificios o la eliminación de restos de derribos y residuos en los lechos de torrentes son algunas de las actuaciones, entre otras, que se han quedado sobre el papel.

Precisamente, hace unos días un grupo de técnicos de Endesa, del Parque Natural de ses Salines y de los consells de Eivissa y Formentera, así como agentes de Medio Ambiente, participaron en una jornada informativa sobre el impacto de los tendidos eléctricos de ses Salines sobre las aves. «No se ha hecho nada» para remediarlo desde el año 2006, al contrario que en Mallorca y Menorca, lamentaba Carlota Viada, técnica de SEO Birdlife el martes en el Parque Natural de Eivissa.

Precisamente, el programa 5 del anexo III del PTI contempla la redacción de un plan de soterramiento de los tendidos eléctricos aéreos de los espacios naturales protegidos. Entonces, hace casi 15 años, el mismo programa especificaba que la prioridad de la intervención era «urgente» y, de hecho, marcaba un plazo de ejecución de tres años.

El presupuesto aproximado para el estudio previo del plan se cuantificaba en 30.000 euros en el PTI, que preveía que la vía de financiación (también de las obras de soterramiento de los cables) fuera conjuntamente entre la administración y la empresa eléctrica, a lo que sumaba la posible ayuda de la Unión Europea (UE).

En febrero de 2009, el Ayuntamiento de Sant Josep presentó un anteproyecto, presupuestado en 17 millones de euros, para instalar red de alcantarillado en las viviendas de ses Salines y retirar 33 kilómetros de cables aéreos en este espacio protegido.

Crítica de los arquitectos

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, reconoce que «no se ha hecho nada» del programa de actuaciones previsto en el PTI, salvo, explica, un inventario de estructuras inacabadas en los municipios de Sant Josep y Sant Joan (ver página 4). Mariano Juan atribuye a «un problema de los gobernantes, no del PTI», que este programa de actuaciones no hay servido de nada. «El PTI se ha usado siempre, y los arquitectos lo han criticado, como un instrumento de ordenación urbanística del suelo rústico, que lo es [no hay que negar esta naturaleza], pero pretendía ser mucho más cuando se aprobó en 2005: un instrumento de gestión territorial. Esta vertiente del PTI no se ha llevado a cabo», subraya Juan.

Con la revisión del PTI que el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos pretende impulsar, «se potenciará» la utilidad del PTI como «herramienta de gestión del territorio». «Desgraciadamente la ordenación del territorio es lo que llama la atención, pero vale la pena darle una vuelta a la revisión del PTI que queremos hacer para acometer todas las actuaciones de gestión que los gobernantes anteriores dejaron totalmente de lado», agrega el vicepresidente.

El responsable del departamento de Territorio reconoce que algunas actuaciones son «complicadas», entre otras cosas porque «confluyen competencias de diversas administraciones», pero «con voluntad se puede hacer». Apunta la posibilidad, por ejemplo, de que se puedan financiar actuaciones de este tipo a través del plan de cooperación municipal que se pretende impulsar.

«Hay que estar presentes no sólo a nivel normativo, sino también de gestión: de pagar o ayudar. Hay que liderar este proceso. A los ayuntamientos les viene grande todo esto y no está entre sus prioridades, lo cual es comprensible porque el día a día en los ayuntamientos es el que es», justifica, para agregar acto seguido: «Muchas veces se ha demonizado el PTI pese a que contiene cosas buenísimas. El problema es que no se han aplicado».