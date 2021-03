El concurso de paellas de es Cubells crecía cada año de tal manera que llegó un momento en que los organizadores tuvieron que ponerle coto para que no se volviera inviable. Así, ya hace años que se fija un máximo de 15 participantes para cada equipo y un aforo que no sobrepase las 330 personas. «Se hacían grupos tan numerosos que con solo cuatro o cinco ya se podrían llenar todas las mesas», recuerda el presidente de la asociación de vecinos, Vicent Ribas. (Mira aquí las imágenes)

Para la XII edición del campeonato, la cita que cierra el programa las fiestas patronales de Santa Teresa, se han inscrito 22 equipos, que antes de las doce del mediodía ya empiezan a llenar la galería de tiro con arco de es Cubells. Solamente se permite una excepción en el número de comensales con la paella de la propia asociación de vecinos para 35 comensales. La prepara Joan Ferrer, Sardina, que está más que acostumbrado a recetas de estas dimensiones. «La semana pasada hicimos una para 160 personas y ya me gustaría que esta me quedara tan buena», apunta.

De hecho, la asociación de vecinos ganó la edición pasada el concurso y no hay sospecha de que el jurado fuera casero con su dictamen. Está formado por seis cocineros profesionales que se encierran en un despacho aparte y desconocen quién ha elaborado cada uno de los platos que van catando.

Xico Cardona, Pujolatí, ex cocinero de es Boldadó, Ca na Vergera y Torremar, repite una vez más como miembro del jurado. «Creo que he estado en siete u ocho ediciones», calcula. «Una vez nos trajeron una que llevaba salchichas que no se sabía de qué carnes estaban hechas, era malísima», bromea. No obstante, destaca que el nivel suele ser muy alto y que suele triunfar la opción más clásica, la paella mixta típica de Ibiza. Pujolatí es de los que rechaza sofreír el arroz. «Prefiero que el pollo hierva durante un rato para que el caldo coja bien su sabor y el del sofrito, así luego el arroz queda mucho más bueno. Si lo sofríes primero, no va absorber tantos sabores», precisa.

En cambio, la mayoría de las participantes opta por la otra técnica. Es el caso de otro cocinero profesional, Toni Mayans, del restaurante Vogamarí de Migjorn, que dirige la paella de 'Es Segalls' de Formentera. «Prefiero sofreírlo, porque luego no suelta tanto almidón y queda más suelto, pero hay que ir con cuidado de no pasarse con el aceite», detalla. Su receta acabará quedando en segundo lugar, mientras que Agustí Pujolatí ganará el campeonato y el equipo 'Cala Carbó' será el tercero.

Los horrorosos arroces vascos

Otro de los que se decanta por sofreír el arroz es Aitor Bodero, un cocinitas de Balmaseda que no aprendió a preparar una paella decente hasta que llegó a Ibiza. Admite sin dudar que, pese a la merecida fama de la gastronomía vasca, «allí los arroces son horrorosos». Uno de sus amigos de 'Es Porquets' no come carne, así que se limita al pescado y marisco, pero no ha escatimado en gastos. Además de morralla y cangrejos para el caldo, sepia, cigalas, almejas y mejillones, corona su receta con carabineros y mero. «Salimos a 20 euros por cabeza, no es para tanto».

'Los Vegetarianos' no hacen honor a su nombre y tienen la mesa colmada de gambas peladas y pulpo . «Pero no es para la paella, lo vamos a hacer al ajillo como tentempié», explica Carlos Pumares. Para el arroz siguen la receta clásica, pero con pebrassos «para darle un toque más ibicenco».

Joan Noguera también asegura que su paella sigue el canon tradicional y, además de cerdo y pollo payés, le da más sabor con uno de los palomos que cría. «Así se hacía hace 60 años». Noguera cuenta con un secreto que no va a revelar, pero Rafa Vicedo sí que acaba explicando el suyo: tritura la cabeza de las gambas y las pasa por un chino antes de añadirlas al sofrito. «Me queda espectacular», asegura.