Los populares han criticado duramente la política del Govern en materia de sanidad. Y han afirmado que "Armengol ha dejado la sanidad ibicenca en la indigencia. “La situación de la Sanidad pública en Eivissa es muy grave y no ha hecho más que empeorar durante los primeros meses de la actual legislatura”, así lo ha explicado el coordinador de la comisión de Sanidad del PP, Luis Conill. “Armengol ha llevado a Eivissa a una situación límite y la ha descuidado por completo, con transporte aéreo precario como ya hemos visto recientemente, una alarmante falta de especialistas en servicios que no llegan ni a la mitad de personal que necesita, médicos que no pueden ser sustituidos ni para sus vacaciones, además de la mayor lista de espera en la primera visita, consultas y quirófano”, ha explicado.

“ Este año los profesionales han llegado a tener más de 50 pacientes diarios, una cifra desmesurada y que, además, se suma al malestar de los usuarios por las demoras en las esperas”. Así, Conill ha asegurado que “el Govern está provocando otra huelga en el personal, un paro que ya se está gestando y que además cuenta con el apoyo del Sindicato Médico”.

“Ni el Govern ni la Conselleria de Salut han mostrado interés alguno por la realidad de nuestra isla y por sus problemas, que se van agravando y cuya única propuesta son las peonadas. La preocupante falta de personal no viene acompañada por ninguna política por parte de Mallorca, los médicos no son compensados con retribuciones adecuadas y esto se suma a una escasa posibilidad de formación por la limitación de días permitidos en un profesión en que el reciclaje es fundamental”, ha añadido.

El PP considera que es “imprescindible fidelizar el personal sanitario, mejorando las retribuciones del personal, especialmente equiparando el complemento de residencia al de las islas menores canarias (algo que ya se aplica en Formentera) y doblando los días de formación, entre otras medidas”.

Conill también ha destacado la importancia de la transparencia en la gestión de la sanidad pública ya que actualmente hay “ocultismo total, no se realizan memorias anuales y es necesario volver a poner en marcha todas las comisiones”, ha concluido.