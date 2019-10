Can Misses busca a dos oncólogos para cubrir una marcha y reducciones de jornada

El Área de Salud de Ibiza y Formentera busca dos oncólogos para incorporarlos lo antes posible a la plantilla del Hospital Can Misses con el fin de cubrir tanto la marcha de una de las especialistas como las reducciones de jornada de otros dos médicos del servicio.

En estos momentos, la plantilla médica de Oncología está formada por cinco profesionales: cuatro oncólogos y una psicooncóloga. Esta semana, sin embargo, se marcha de la isla por cuestiones «personales y familiares» Iria González, una de las especialistas. «Desde que la gerencia tuvo conocimiento de que se iba inició la búsqueda de otro profesional para cubrir esa vacante», explican desde la dirección del hospital, que destaca que ya ha contactado con un oncólogo que estaría dispuesto a venir a la isla y que podría incorporarse al hospital ibicenco en las próximas semanas. «No hay nada firmado, pero hay buena disposición», insisten desde la gerencia. Hasta que llegue el nuevo especialista, los pacientes que hasta ahora atendía González, se repartirán entre los otros tres oncólogos que continúan en Can Misses. La dirección del centro destaca la labor desempeñada por González desde que llegó al hospital, en mayo de 2015.

La búsqueda de profesionales para el servicio no se limita a la sustitución de esta médica, indica un portavoz de la dirección de Can Misses, que señala que se está buscando un segundo especialista para poder cubrir la reducción de jornada de otros dos oncólogos del servicio, ambas por paternidad, y que suman un 60%. Uno de los médicos ha solicitado una reducción del 50% mientras que el otro del 10%. A este segundo profesional que se está buscando no se le ofrecerá una plaza parcial con una jornada únicamente por las horas que no cubren los otros dos médicos, sino completa. Esto significará que Can Misses ganará medio oncólogo más.