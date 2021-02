No son pocos los tendidos eléctricos que están cerca o atraviesan las zonas húmedas del Parque Natural de ses Salines. Y no son pocas las ocasiones en que las aves colisionan contra sus cables al levantar el vuelo y mueren o quedan fatalmente heridas. En Ibiza y Formentera «no se ha hecho nada» para remediarlo desde el año 2006, al contrario que en Mallorca y Menorca, según explicó ayer Carlota Viada, técnica de SEO Birdlife, durante una jornada informativa destinada a «promover las inspecciones de las redes eléctricas y conseguir su corrección». Participaron técnicos de Endesa, del Parque Natural de ses Salines y de los consells de Eivissa y Formentera, así como agentes de Medio Ambiente. (Mira aquí todas las imágenes)

La razón, según Viada, para que en Ibiza «no se hiciera nada» al respecto es que «carecía de especies amenazadas. La prioridad han sido, pues, hasta ahora Mallorca y Menorca». Pero el hecho de que el águila pescadora comenzara a anidar en 2014 (la segunda comenzó en 2018) «es lo que ha hecho volver a promover y poner el foco en las Pitiusas», asegura la técnico de SEO Birdlife.

El águila pescadora es muy propensa a morir electrocutada debido a cómo le gusta devorar sus capturas: «Tras pescar, le encanta ir a lo alto de las torres eléctricas para comer el pez. Eso supone un riesgo muy alto de electrocución, pues llegan allí mojadas», señala la técnica.

«En 2006 se corrigió una pequeña parte de los tendidos... muy pequeña. Muchos estaban en el Parque Natural de ses Salines, donde colisionaban aves acuáticas. Pero para evitar la electrocución se ha hecho muy poca cosa hasta ahora... algo en es Amunts», reconoce Viada.

Durante la jornada se enseñó cómo usar una aplicación móvil (Cartodroid) que permite «inspeccionar los tendidos eléctricos y observar si tienen un diseño peligroso o no. Se informa de aquellos que lo tienen». Para reducir las colisiones y electrocuciones «hay que saber dónde actuar; de ahí las inspecciones, pues hay poco dinero» para intervenir en todos los postes de la red. El programa Avilínea dispone de 100.000 euros anuales (el doble que hace un año), que pagan Endesa y el Govern, para corregir las líneas. Para todo Balears.

Aislados con plástico

En cuanto se detecta un tendido peligroso, «Endesa corrige los apoyos». Esa corrección «consiste en evitar que haya puntos calientes, es decir, zonas de posado en las que haya tensión eléctrica. Básicamente, se aíslan con plástico». Un animal grande no se cuelga de un cable, sino en los apoyos, recalca Viada: «Se electrocutan cuando tocan dos conductores (de cables distintos), o bien un apoyo y un cable conductor».

En ocasiones, aunque el apoyo está corregido, el ave se electrocuta porque se ha movido la funda: «O porque mete la uña justo en el único intersticio donde hay un cable». De ahí que subraye la necesidad de «revisar periódicamente los postes corregidos para controlar que no se han desplazado las fundas o los aislamientos».

Ahora comenzarán las inspecciones: «Se corregirán primero los puntos donde se hayan detectado muertes de aves protegidas». Cuando en 2006 se hizo esa inspección, «se detectaron una cigüeña, un cernícalo, varias gaviotas y un águila pescadora muertas por electrocución. Desde entonces no se ha hecho nada», señala Carlota Viada, que está convencida de que, «seguramente, mueren águilas pescadoras, pero no se sabe porque no han sido buscadas».

El protocolo de actuación balear cuando se encuentra un ave muerta por electrocución es sencillo: «No se debe tocar; se avisa al 112; un agente de Medio Ambiente acude, levanta acta y se lleva el animal al centro de recuperación del Cofib (Consorcio para la Recuperación de la Fauna balear) si está protegido. Allí realizan una necropsia para evaluar si realmente murió electrocutado. Luego se envía el acta a Endesa, que tiene el compromiso de corregir ese punto del tendido en menos de un mes».

Entre los participantes de la jornada se encontraba el biólogo Justo Martín, que explicó cómo se distingue si un ave ha fenecido por electrocución. Puede ocurrir por tocar dos cables distintos de tensión o por rozar un cable y, al mismo tiempo, la torre metálica. En ambos casos, el animal se convierte en conductor de la corriente. En su cuerpo se aprecian perfectamente «un punto de entrada y otro de salida» de la descarga.

Martín mostró esos signos en un águila perdiguera mallorquina: tenía la marca de entrada en el ala izquierda; la de salida, en la garra del mismo lado. La garra estaba «contraída como consecuencia del espasmo» producido por la pulsión eléctrica. Por otras causas no estaría agarrotada.

Defecación mortal

Pero también hay «casos raros». Son los que se producen, por ejemplo, cuando defecan desde una torre. Eyectan desde sus cloacas mezclas «pastosas» que pueden alcanzar «los dos metros de longitud». Como contiene sales y está húmeda, es buena conductora, de manera que si el chorro fecal contacta en algún momento con un cable eléctrico, el bicho se queda tieso: «En esos casos, en las necropsias se aprecia cómo todo su aparato digestivo queda abrasado», explica Martín.

Otro caso «raro» (pero habitual) es cuando el águila traslada una culebra o un conejo en el pico. La electrocución es instantánea si «se posa en la torre y, con el balanceo, la serpiente toca un cable». A veces, el ofidio o el conejo arden y, al caer sobre la vegetación, provocan un incendio. «Al año se producen varios fuegos forestales por esa causa», afirma.

Martín calcula que «el 20% de los postes eléctricos son los causantes del 80% de las muertes de aves», de ahí que haya que localizarlos para reducir sustancialmente esa estadística. Desde 2011, el Parque Natural de ses Salines ha contabilizado unas 15 defunciones de aves por «colisión», ninguna por electrocución, según la técnica Nuria Valverde. Eso sí, advierte de que muchas de las que mueren de esa manera probablemente caigan a los estanques salineros: «Y bajo el agua nadie se entera». En esa zona protegida hay cableados peligrosos en sa Sal Rossa (que el Consell prevé soterrar), uno que corre paralelo a la montaña de sal y otro en es Cavallet. Valverde recuerda que en la normativa del Parque Natural «figura que todos los tendidos deben estar soterrados... pero desde 2005 no se ha hecho nada al respecto».