La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Bel Oliver, anunció ayer en Ibiza que los trabajos arqueológicos para finalizar las obras del Parador Nacional ya están listos para empezar en un plazo máximo de dos semanas. Oliver hizo estas declaraciones durante una visita a la isla por la tarde de carácter electoral, en la que el PSOE convocó un encuentro con los sindicatos para explicar sus propuestas políticas en el sector turístico.

La secretaria de Estado no quiso aventurar las posibles fechas para la finalización del Parador Nacional en Dalt Vila, ya que quedan pendientes de las actuaciones arqueológicas en un complejo histórico. «Según vayan desarrollándose estos trabajos durante el año que viene, ya se podrá prever cuándo estará listo», anunció. No obstante, tanto ella como el presidente de la comisión gestora de la Federación Socialista de Eivissa, Josep Marí Ribes, Agustinet, afirmaron que podría abrir sus puertas a lo largo de 2021.

Balance de nueve meses

En su comparecencia ante la prensa previa al encuentro con los sindicatos, Oliver, Marí y la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, Sofía Hernanz, aprovecharon para destacar la gestión de los nueve meses de presidencia de Pedro Sánchez, a quien atribuyen haber desatascado el proyecto del Parador y «poner el turismo dentro de la agenda del Gobierno».

«Al inicio de la legislatura, no había interlocución con las comunidades autónomas», aseguró Oliver, «pero, desde entonces, se han celebrado tres conferencias sectoriales entre las autonomías y el Ministerio, para poner en marcha una agenda y actuar».

Oliver también valoró las actuaciones llevadas a cabo tras la quiebra del turoperador Thomas Cook «con el decreto ley para paliar sus efectos en las comunidades más afectadas, Canarias y Balears, destinadas a conservar la ocupación». «Cuando hubo la quiebra de Monarch, el gobierno de Mariano Rajoy no actuó porque decía que no era un tema nuestro, si no una empresa que había quebrado», comparó la secretaria de Estado.

'Brexit'

Oliver indicó que el Gobierno de Pedro Sánchez «tiene los deberos hechos y tranquilidad» en el caso de un brexit no pactado, ya que ha preparado «un decreto ley para paliar los efectos negativos si esto ocurriera». «Prevemos una salida pactada», señaló. «Pero esta mañana [por ayer] nos hemos reunido con el embajador británico, Hugh Elliott, y nos ha dicho que el sol brilla en España y los británicos seguirán viniendo», concluyó.