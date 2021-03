El auditorio del Club Diario de Ibiza se llenó ayer por la noche en la tercera entrega de premios 'La llave de Ibiza» y para rendir homenaje a las dos personas merecedoras de este galardón, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE), Elena Ruiz, y el promotor musical y presidente de Live Nation en España, Pino Sagliocco. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera (Aacaif), ha distinguido en sus dos ediciones anteriores las trayectorias del pintor italiano Mario Arlati y del fundador de Pacha, Ricardo Urgell, en este caso por su labor como mecenas y coleccionista de arte. (Mira aquí todas las imágenes)

El presidente de Aacaif, el periodista Juan Suárez, destacó en la presentación que 'La llave de Ibiza' nació para «premiar a la gente que, desde Ibiza, promueve la cultura y el arte con proyección internacional». Suárez recordó cómo surgió esta asociación, de manera espontánea, tras una cena con Mario Arlati y Frances Llopis.

Precisamente, el propio Arlati fue el primer distinguido en la primera edición de 'La llave de Ibiza', además de ser el autor del diseño del premio. Esa gala inaugural tuvo lugar en La Nave de ses Salines para rendir homenaje a la labor de Arlati como creador del proyecto inicial de este espacio cultural.

«Este año una mujer»

«Este año una mujer»

Los tres fundadores de Aacaif compartían la presentación sobre el escenario junto a Ricardo Urgell, que, como ganador del galardón el año pasado, también ha pasado a formar parte del comité de selección de los premiados. «Pero es un honor ver cada año cómo nos peleamos para ver a quién se lo damos», destacaba Llopis, que recordó que, en la última edición, hizo ver a sus compañeros que este año «había que dárselo a una mujer».

Antes de dar paso a la entrega de premios, llegó un momento desternillante para el público cuando Ricardo Urgell fue invitado a pronunciar unas palabras como último galardonado con 'La llave de Ibiza'. «Pero si todo lo que he hecho en mi vida ha sido fiesta y diversión, no creo que se le pueda llamar cultura, y más con el chunda chunda de las discotecas de ahora», soltó con desparpajo.

Urgell bromeó recordando que, por despiste, se presentó en el Club Diario el día anterior. «Encima había dejado el coche en Sant Antoni, que hacía años que no iba, se ha convertido en algo espantoso», describió asombrado. «Me da miedo ver que podemos morir de éxito, porque veo que somos demasiados y hay más coches en la isla», incidió Urgell.

A continuación, llegó el turno de la entrega de 'La llave de Ibiza' a Elena Ruiz, por su labor como directora del MACE y la difusión internacional de Ibiza en el arte de las últimas décadas. La premiada fue sorprendida con la proyección de un vídeo en el que amigos suyos y diversas personalidades políticas o del mundo del arte reconocían su trayectoria.El tamaño de la escultura

El tamaño de la escultura

Al entregar la escultura de Arlati a Ruiz, Urgell volvió a arrancar las risas de la audiencia. «La mía es más grande», le espetó, ya que, como había explicado al inicio de la gala, se ha pasado de un diseño de 3,5 kilos a otra más liviana en esta edición.

La directora del MACE no pudo ocultar que se sentía emocionada [«y eso que no suelo estarlo»]. «Estoy muy feliz, como hacía tiempo que no lo estaba, y es un regalo que me ha desbordado», confesó. «No sé si me lo merezco, porque nunca me detengo en elogios y siempre pienso en el mañana y en volver al trabajo», destacó en un discurso improvisado. «Pero el arte nunca va a morir, porque seguirá siendo necesario». Ruiz también dedicó unas palabras a Ricardo Urgell, para señalarle que «bailar es algo muy cultural».

«Mi 'bro' Pino»

«Mi 'bro' Pino»

Suárez se encargó de presentar al siguiente premiado, a quien conoció a finales de los 80 en Ku, cuando Pino Sagliocco creó el festival Ibiza 92, con el que logró la histórica actuación conjunta de Freddy Mercury y Montserrat Caballé. «Empezamos como compañeros, luego surgió una amistad y ahora somos hermanos y le llamo bro». Suárez repasó otros méritos de Sagliocco, como el Festival Ibiza 1,2,3, que en 2012 reunió a Elton John, Lenny Kravitz y Sting con disckjockeys como Luciano o David Guetta.

A continuación, también se proyectó un vídeo con mensajes de amigos de Sagliocco, en los que los dos miembros del Tricicle habituales de Ibiza, Joan Gràcia y Carles Sans, arrancaron unas risas con sus dedicatorias. El primero, que iniciaba su aparición tras una portada de Bob Marley, se destapó la cara solo para decir «ah, Pino, un tío cojonudo» y volver a ocultar su rostro con la carátula. Por su parte, Sans aparecía en su vídeo entre un pinar y con la cara casi oculta por las ramas. «Me gusta estar rodeado de pinos», bromeaba el actor.

Sagliocco, ya con la escultura en mano, quiso dedicar el galardón a todos sus amigos presentes. «Este premio para mí también es la llave del corazón , porque me ha llegado al corazón», agradeció el promotor musical.