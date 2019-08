Expectación durante una redada contra el alquiler ilegal en Ibiza

Son las diez y diez de la mañana cuando dos agentes de la Guardia Civil se encuentran con dos inspectores del Consell de Ibiza a escasos metros del edificio Géminis, en la carretera de Platja d'en Bossa. Les aguarda una larga mañana de tocar a las puertas. No es la primera vez que visitan este bloque dentro de la ofensiva contra el alquiler turístico ilegal, pero la primera no fueron bien recibidos en algunas de las puertas. Bueno, no fueron recibidos. Sus huéspedes estaban durmiendo o no estaban o aguantaban la respiración para que ningún ruido les delatase y no abrir la puerta.

Aún no han empezado con la nueva ronda, pero su presencia despierta algunas suspicacias. Varias personas salen de los locales cercanos que están abiertos y desaparecen a toda prisa con sus motos. Algunos paseantes preguntan a los periodistas qué pasa. Todos fabulan: drogas, asesinatos, prostitución... A ninguno se le pasa por la cabeza que la presencia de los agentes se deba al alquiler turístico ilegal. Cuando se enteran, decepcionados por la falta de elementos de thriller, continúan su camino.

A las diez y media de la mañana, después de repasar las viviendas que deben visitar, el equipo entra al edificio para iniciar su ronda. Empiezan por el primer piso, donde desde la calle se escuchan los tres golpes de rigor en cada una de las puertas.

Mientras inspectores y guardias completan su periplo, un grupo de siete turistas indios sale por la puerta arrastrando sus maletas. No son los únicos. También abandonan el edificio con sus equipajes dos chicos, una pareja que ronda los cuarenta, dos chicas con coronas de flores en la cabeza, otras que combinan los vestidos de lentejuelas con gafas de sol... Una de ellas explica que hace varios años que se alojan en el edificio durante sus vacaciones, que lo contratan a través de Airbnb y que les cobran unos 80 euros por persona y noche. Se han quedado una semana, comenta antes de montarse en uno de los taxis de la parada que hay en la puerta del edificio.

Justo en la acera de enfrente, haciendo visera con una mano, un italiano no le quita el ojo al recorrido de los inspectores. Cuando se entera de que su objetivo son los alquileres turísticos resopla. «Aquí no ha denunciado nadie, no vive nadie, todos los pisos se destinan a turistas y a los hoteleros, que los piden para alojar a sus trabajadores», protesta antes de confesar que él es uno de los dueños e iniciar todo un discurso sobre la libertad de uso de la propiedad privada y acusar a los políticos y los periodistas de estar a sueldo de los hoteleros. No quiere ni oír hablar de que es ilegal ni del dinero negro. El año que viene, está convencido, todo seguirá igual en el Géminis.