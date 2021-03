La huelga convocada por las kellys kellys para los días 24 y 25 de agosto se mantiene después de que ayer fracasara una reunión para tratar de evitarla. Bajo el amparo del Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib), se reunieron representantes de las kellys y del sindicato CGT, que las apoya, con representantes de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa (Fehib), de las federaciones hoteleras de las islas de Menorca y Mallorca, por videoconferencia, además de con los representantes de UGT en el convenio del sector desde Mallorca, también por vía telemática.

La representación de las camareras de pisos solicitó en la reunión que se tomen medidas que tengan efectos inmediatos. «Hemos pedido que los empresarios ajusten ya la carga de trabajo, pero se han negado totalmente», explica Rafa Sánchez, secretario de CGT. «También queremos que se hagan estudios independientes, porque los que hacen las mutuas favorecen a la patronal y los de la administración no suelen ser rigurosos. Una buena opción sería que se encargase la UIB», aclara Sánchez.

Además, el sindicato pide que se incluya en el convenio de hostelería la medición del tiempo: «Se trata de medir la presión arterial, el ritmo cardiaco y el gasto metabólico». Finalmente, también han solicitado que se restaure el artículo 31 del convenio para que vuelva a contemplar la obligación de los hoteleros de ofrecer alojamiento a sus trabajadores.

Según Sánchez, todas estas peticiones han sido rechazadas si ni siquiera hacer contraofertas. «Para ellos todo está bien», aclara Sánchez que reconoce que el tema le toca de cerca puesto que su madre fue kelly «y murió destrozada» y su hermana «también es kelly». «No hay acuerdo, ni avance alguno y vamos a la huelga, aunque nosotros estamos dispuestos a negociar cuando quieran», concluye.

Por su parte, el representante de la Fehib en la reunión de ayer, Manuel Sendino, reconoció que no había habido discusión acerca «del fondo» del asunto: «Nosotros y los demás les hemos dicho que esta no es la manera de hacer las cosas. Hay un estudio en marcha acerca de la carga de trabajo y hay que esperar a que se termine. Ellos descalifican esos estudios, algo que no tiene mucho sentido».

Acerca de que los empresarios reconozcan si hay sobrecarga de trabajo para las kellys,kellys Sendino explicó: «El trabajo es el que es. Es exigente, eso nadie se lo discute, pero los clientes entran y salen cuando quieren y las circunstancias son las que son», explicó Sendino que, ante el balance entre las características propias del trabajo y la posible falta de plantilla, aclaró: «Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Puede que haya hoteles en los que haya escasez de plantilla, pero también hay dificultades para aumentar las plantillas hoy en día».

Sendino también achacó esta huelga a un problema localizado. «Yo creo que hay cierta rivalidad sindical y además, ¿por qué esto solo es un problema en Ibiza? Nosotros tenemos poco que hacer, porque la petición sindical es que se cumpla la ley, pero nosotros no somos quienes tenemos que hacerla cumplir», concluyó Sendino.