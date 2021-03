«Estar encerrado en el hospital sin nadie que te venga a ver hace que estés triste todos los días». Así describe Ángel Rodríguez, jubilado y viudo, la situación de soledad que sufre cada vez que tiene que ser hospitalizado en Can Misses durante largas temporadas. «Me siento muy solo cuando veo aparecer a los familiares de mi compañero de habitación. Hay veces que intento entablar conversación con ellos», explica Rodríguez, que no mantiene buena relación con sus hijos, sentado junto a sus amigos en un banco del parque de la Paz. Y aunque su amigo Jesús Moreno le recuerde que alguna vez él ha ido a visitarle, Ángel le contesta rotundo: «No es lo mismo».

Una circunstancia que se da más de lo que podría pensarse y de la que algunas enfermeras de Can Misses se percataron hace un año. Por ello, Rosario de las Heras decidió proponer Nunca Solos Ibiza para paliar la soledad de los ingresados con visitas de voluntarios a los enfermos. Una posibilidad, la de estar ingresado, enfermo y solo que, para otros mayores, «es lo que toca algún día», como afirma resignado Juan, uno de los usuarios de la Llar de Ibiza, mientras discute con un compañero que intenta quitarle el Diario de Ibiza que está leyendo en una de las mesas del comedor. Juan, un anciano que vive solo en un apartamento, ya asume que, aunque ahora cuente con la compañía de su hermana, algún día se podría ver sin ella. «Me va bien por el momento, pero eso no quiere decir que un día cualquiera no me vaya a quedar solo», reflexiona.

Por otro lado, muchos han tenido la suerte de no haber pisado el hospital «desde 1999» o incluso nunca. «Hay que mantenerse sano y activo. Espero seguir con esta racha mucho tiempo», advierte uno de los jubilados de la Llar, de 80 años, a punto de «escaparse» del establecimiento. En lo que la mayoría sí que coincide es en que la nueva asociación Nunca Solos Ibiza es una iniciativa muy positiva para la sociedad y, sobre todo, para un posible futuro en el que ellos mismos se vean sin la compañía de sus seres queridos. De la misma manera que algunos de los usuarios de la Llar han vivido parte de su vida ejerciendo el voluntariado, ahora esperan que se les devuelva lo que han dado, como comenta Pepita, una mujer de la Llar que lamenta que su pie recién operado le limite los movimientos y la capacidad de seguir con su labor altruista. Parece que una de las claves para mantenerse con buena salud es la de ayudar a los demás, como le pasa a Julián Álvarez Chamorra, el vicepresidente de la Llar de Ibiza, que a sus 80 años recién cumplidos sigue al pie del cañón ejerciendo de voluntario en este local. «He estado 28 años en la Cruz Roja, 9 en el colegio de Portal Nou en la APA y 13 en la Llar», enumera Álvarez. Y aunque Julián sorprende a los nuevos usuarios con sus aventuras en la cárcel, en realidad no son más que el relato de su voluntariado en la prisión.

Un éxito no lucrativo

Que haya personas que lleven a cabo un trabajo sin pedir nada a cambio es un tema que desconcierta a algunos, pues sólo han visto a «jóvenes» que se niegan a trabajar si no es por dinero. «Pero, ¿cómo comen?, ¿cómo se apañan? Algo tendrán que pedir», se preguntaba Rafa, un anciano de Hogar de Ibiza, que desconocía que los voluntarios de Nunca Solos son profesionales de la sanidad que realizan su labor en sus ratos libres.

A día de hoy, la iniciativa ha tenido «un gran éxito» y la asociación sin ánimo de lucro ha recibido la «generosidad» de muchas tiendas de Ibiza, que han querido regalar algunos de sus productos para hacer posible el objetivo de los voluntarios. «Ya nos han regalado sillas, juegos de mesa, cartas y un proyector de cine. Pedimos lo que los pacientes nos demandan, como el dominó, que les vuelve locos», explica el tío de Rosario, Gabriel de las Heras, integrante de Nunca Solos. En la Llar Ibiza Pedro, Ramón, Octavio y Pedro no dejan de jugar ni un momento al dominó, mientras comentan lo «bueno» que les parece que haya personas que se preocupen por el resto, aunque a ellos aún no les falte de nada, ni compañía ni salud.