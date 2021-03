Pasan pocos minutos de las nueve de la mañana y Patricia Clapés, peluquera, no puede creerse lo que está haciendo: aporrear una de las puertas de salida del aparcamiento del Cetis, en Vila. Usuaria abonada, como cada mañana ha aparcado el coche en las instalaciones, que se encuentran cerca de su peluquería. La jornada ya ha comenzado mal. Al ir a entrar al aparcamiento la puerta se ha quedado «atascada» y no ha podido acabar de entrar hasta que un guardia de seguridad la ha acabado de abrir.

Ha entrado, ha aparcado el coche y se disponía a salir caminando de las instalaciones cuando se ha encontrado la puerta cerrada. En ese momento la acompañaban tres niñas: su sobrina, su hija mayor, de cuatro años, y la pequeña, de apenas nueve meses, que va en cochecito.

«Todas las puertas estaban cerradas», denuncia esta clienta, que ya alertó hace unos días de otro problema del aparcamiento: «Los ascensores para subir de la planta menos dos a la menos uno no funcionan. Tienes que subir una planta caminando por la misma rampa por la que bajan los coches».

La empresa no responde

Sobre esto ya preguntó hace días, explica, al personal de las instalaciones sin obtener más respuesta que ya lo sabían. Desde el Ayuntamiento de Ibiza declinaron cualquier responsabilidad sobre este aparcamiento que, recordaron, gestiona la concesionaria Sociedad Gestora Cetis, que no ha atendido las numerosas llamadas y mensajes de este diario.

«Las puertas estaban cerradas, no se podía salir, así que he comenzado a dar golpes a los cristales para ver si alguien nos veía», comenta, aún nerviosa, Clapés. Ella misma relata que un trabajador de los autobuses la ha visto y se ha marchado a pedir ayuda. Y que un poco más tarde «un chico que trabaja en la Coca-Cola», al verlas atrapadas, se ha quedado con ellas, tratando de calmarlas, hasta que, explica, ha llegado un guardia de seguridad «con todas las llaves». Finalmente, tras probar varias de ellas, ha abierto la puerta. En ese momento Clapés asegura que llevaban «cerca de media hora» atrapadas en el Cetis.

El 'parking' sigue abierto

El 'parking' sigue abierto«No es lógico que los accesos de un aparcamiento que está abierto estén cerrados», denuncia la usuaria, que destaca el «mal rato» que pasaron ella y las niñas al verse encerradas. «Hacía muchísimo calor y entre eso y el agobio lo hemos pasado fatal», señala Clapés, a la que la persona que abrió la puerta ofreció poner una reclamación. «No lo hice en ese momento porque me tenía que ir a trabajar, se me había hecho muy tarde y tenía clientas esperando, pero a la vuelta sí la puse», comenta la afectada, que explica que tras comprobar que la puerta de salida, a la calle Canarias, estaba cerrada, comprobó otras puertas, pero todas las que intentó abrir, tanto si accedían a la calle como a tramos de escalera por los que llegar a otras zonas del aparcamiento, afirma, no se podían abrir.

«Todo bloqueado, no es lógico», continúa Clapés, que confiesa que, pasado el susto, ya en la calle no ha podido evitar llorar de la tensión. «¿Es normal que unas instalaciones que están abiertas al público tengan todas las salidas cerradas?», pregunta Clapés, que recuerda, además, que no se trata de un aparcamiento gratuito, sino de pago.