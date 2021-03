Un total de 427 familias de Ibiza tienen concedidas, provisionalmente, sendas ayudas del Govern balear destinadas a sufragar parte del alquiler de sus viviendas, según los datos facilitados por una portavoz de la conselleria de Movilidad y Vivienda, quien detalla que el importe de dichas subvenciones asciende a un total de 830.000 euros.

De acuerdo con las listas provisionales, publicadas el pasado día 10 de julio, 217 solicitantes han visto denegadas sus peticiones, aunque la citada portavoz aclara que esto puede cambiar una vez que se publiquen las listas definitivas. «Se está en fase de alegaciones», dice.

Estas ayudas permiten a los beneficiarios sufragar hasta el 40% del precio total del alquiler o hasta el 50% en los casos de solicitantes menores de 35 años o mayores de 65, existiendo un límite máximo anual. Y para poder acceder a las mismas es necesario tener en cuenta dos requisitos: un máximo de ingresos en la unidad familiar y que el precio del alquiler no supere los 900 euros.

En este sentido, las mencionadas fuentes recuerdan que el tope de la cuota del alquiler de la vivienda se incrementó para la convocatoria de 2018, pues en la de 2017 se situaba en 800 euros.

Precisamente, las ayudas concedidas en estos momentos provisionalmente corresponden a la convocatoria de 2018. «Va con un poco de retraso porque ha habido muchas peticiones, ha habido un problema de interpretación de los ingresos mínimos y todo ha sido un poquito problemático», comentan desde la conselleria, si bien subrayan que el pago se hará retroactivo de la cantidad que corresponda a todo el año.

628 euros de alquiler medioRespecto a los 427 solicitantes que tienen la ayuda aprobada, apuntan que el alquiler medio que están pagando por sus viviendas en Ibiza se sitúa en los 628 euros.

«Elevar el techo a los 900 euros tampoco ha supuesto una avalancha de peticiones», resalta la citada portavoz, quien relaciona esto con que para acceder a la ayuda es necesario el requisito relativo a los ingresos familiares. «Y también es lógico que una persona que gane mil euros o 1.200 euros no pueda pagar un alquiler de más de 900», afirma.

Con todo ello, destaca que aunque los datos muestran que hay familias en Ibiza que cuentan con unos alquileres «más asequibles», no se pueden extraer «conclusiones» en tanto que las circunstancias de éstas pueden ser de todo tipo, por ejemplo que haya casos de personas que tengan alquileres desde hace años y que no hayan firmado con los precios tan elevados que se están registrando durante los últimos ejercicios. «Por tanto, esto no nos permite extraer ninguna conclusión, sólo que hay gente que tiene alquileres de este precio», incide.