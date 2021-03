Los cargos públicos del PSOE decidieron en 1994 no participar en los actos religiosos de las fiestas patronales que se celebraran en la catedral. Protestaban así por la existencia en ese templo de una placa que recordaba a los caídos en Ibiza durante agosto y septiembre de 1936, cuando las Pitiusas estuvieron en manos de tropas republicanas. Estaba dedicada a «las víctimas del odio a la religión y a la patria que fueron ferozmente inmolados durante la dominación marxista en estas islas». Los socialistas consideraban que esa placa no reflejaba «los tiempos de convivencia de los españoles». José María Costa, edil en Vila del PSOE, argumentó la posición de su partido: «No pedimos que se quite la placa, sino que se sustituya por otra en la que se recuerde a los caídos de ambos bandos, tal como hizo el Ayuntamiento con la que había en el cementerio». Ya en 1979, rememoró, el Consistorio decidió por unanimidad dirigirse al Obispado para solicitar la retirada de la placa y su sustitución por otra «más adecuada».

Durante el pregón de aquellas fiestas, el alcalde, Enrique Fajarnés, reclamó «un nuevo proyecto insular» que ordenara el futuro y fuera «capaz de unificar los criterios rectores de nuestro destino», de manera que acabaran «las agresiones al paisaje». «No a un crecimiento -prosiguió el popular Fajarnés, reconvertido aquel año en progre ecologista- que nos haga perder las verdaderas dimensiones de nuestras islas; no a macroproyectos que alteren la proyección humana de nuestro territorio, y no a los intentos de neutralizar o desdibujar nuestras tradiciones o nuestra cultura».

50 años

Se necesita desaladora «rápidamente». El director general de Obras Hidráulicas, Virgilio Oñate, expuso en Mallorca los problemas del agua que tenía aquella isla, pero advirtió de que las potabilizadoras eran tan caras que sólo cabía pensar en ellas «donde no quedara otra opción». Por ejemplo, en Gran Canaria: allí costaría unos 600 millones de pesetas. Oñate reconoció ese día que realizaban estudios al respecto en Balears y que las islas más afectadas eran Ibiza y Formentera. El director general señaló, de hecho, que en Ibiza «se imponía instalar una desaladora rápidamente».

75 años

Fiestas y regodeo. Mucho han cambiado las fiestas patronales de Ibiza en los últimos 75 años. El día 4 de agosto de 1944 se leyó, por la tarde, un pregón con mucha pompa: la «cabalgata» fue encabezada por la escuadra de batidores del grupo de Artillería, seguida de la banda de trompetas de ese grupo y de los timbales del regimiento de Infantería Teruel 4. Entre dos jinetes que llevaban «vistosas pancartas con el escudo de la antigua Universidad», se situaba el heraldo, a quien daba escolta un escuadron de Artillería.

Con motivo de la festividad del 8 d’Agost, Es Diari recordó que «con el asalto rojo del 36, quedó indecisa la ciudad por algún tiempo sobre la continuidad de esa celebración tradicional con exteriores festejos. Pero se impuso de nuevo. Castigo de Dios fue, sin duda, la tragedia roja, antítesis de la conquista cristiana. La vuelta a la fiesta popular significa, por tanto, el más solemne repudio del hecho comunista».

Según el periódico, las fiestas patronales no podían ser «mera ocasión de diversión y regodeo», sino «algo más que una jocunda verbena, un rito religioso, una afirmación patriótica y una perfecta lección».

100 años

Una botadura rara. En la primera semana de agosto de 1919 se botó el ‘Dos hermanos’, construido por los mestres d’aixa José y Juan Cardona. Hubo un fallo imprevisto: cedió el piso del varadero y el barco quedó inmóvil. Tras unas horas de trabajo, aquella embarcación de 21,8 metros de eslora, 6,6 de manga y puntal de tres metros se deslizó hasta el mar. Se supo entonces que una empresa había presentado a Telégrafos un proyecto para red telefónica en Ibiza.