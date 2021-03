Por una fotografía que en el verano de 1948 sacó J. P. Kindel, sabemos que el primer bikini que llegó a nuestro país lo lució en la playa de la Magdalena (Santander) una chica francesa que, con las manos en jarras, mira las traineras que compiten en una regata.

En aquellos días, el provocativo bikini estaba prohibido, su uso conllevaba multa o detención y para la Iglesia era motivo de excomunión. De aquel carpetovetónico constreñimiento es buena prueba una simpática fotografía de Francesc Català Roca en los Andenes: dos municipales se llevan detenido al retén a un resignado turista que luce pantalones cortos por encima de la rodilla.

Es también entonces, 1953, cuando Oriol Maspons capta en la bahía de Sant Antoni el primer dos piezas del que tengo noticia en Ibiza. En la foto quedan en segundo plano unos reclutas que, según comenta Álex Maspons, hijo del fotógrafo, miraban a la descocada fémina con ojos como platos. Lo cierto es que en tanto no quedamos vacunados y saturados de culos y tetas, proliferó en la isla el voyeur o 'mirón' que en Ibiza llamábamos palanquero, término que recoge Cela en su 'Diccionario del erotismo'. El palanquero espiaba a las extranjeras con la esperanza de magreo y, si se terciaba, de carnal ayuntamiento.

De la doble moral de aquellos días habla Maspons: «En la isla se vivía una manifiesta contradicción entre una sociedad conservadora que empezaba a desaparecer y otra, más moderna y rompedora, que se imponía a pasos agigantados. Aquellas féminas en bikini eran un escándalo que chocaba con la moral tradicional. Recuerdo que la policía local nos paraba y nos obligaba a abrocharnos la camisa si la llevábamos abierta. Sin embargo, al margen de los jóvenes que sacaban tajada del desmadre, la mayoría de ibicencos no se inmutaba. Y aquella tolerancia de los ibicencos sorprendía».

Lo cierto es que el bikini fue el plagio de una indumentaria que tenía más de 2.000 años. Louis Réard, su supuesto inventor, no descubrió el Mediterráneo. Pude comprobarlo en el carrusel siciliano que hice tras las huellas de Durrell. En la siciliana 'Villa Romana del Casale' descubrí un mosaico del periodo Diocleciano con ragazze in bikini intente a giochi di palestra, jóvenes romanas con el dos piezas de marras, bajos de cadera, que practicaban juegos gimnásticos con pesas, platos y pelotas. Luego he sabido que la banda de tela que cubría el pecho se llamaba mamillare y la parte inferior subligaculum.

De tales detalles da razón Marcial en sus epigramas al hablar de doncellas romanas que juegan al expulsium ludere, algo parecido al balonmano. Y en la pompeyana casa de Julia, una Venus luce también un dos piezas. La imagen del lujurioso Eros que aparece asimismo representado en el mosaico descubre que para los romanos no era ajena la relación de lo erótico y el bikini.

Hoy sabemos que aquel escueto indumento era de uso común en las termas. Cayó en desuso cuando al desplomarse el Imperio Romano y el gusto por el agua derivó hacia fines higiénicos. Pero tampoco los romanos inventaron el bikini. Mucho antes, el 1400 AC, las mujeres griegas tal como vemos en urnas, pinturas y relieves, ya utilizaban el dos piezas en actividades atléticas, con una banda en el pecho que llamaban mastodeton o apodesmos. Y en un asentamieneto calcolítico del sur de Anatolia (5600 AC), la Diosa Madre de Tatalöyûk ya está representada con la misma mínima indumentaria.

Por lo que se refiere al traje de baño masculino, en la antigua Grecia ya se usaba el actual slip o taparrabos que conocían como perizoma. En cualquier caso, volviendo al traje de baño femenino y a nuestros días, después del bikini vino el monibikini y el tanga que dejaba las tetas al aire y sólo usaba una braguita que en la popa liberaba las nalgas del tafanario. Pero tampoco en esto fuimos pioneros. Ni lo fuimos cuando creímos inventar el nudismo que tanto dio que hablar.

Ya en las orgías y bacanales romanas el personal se explayaba y refocilaba en pelota picada. Cosa distinta es el morbo del pasado siglo, cuando el papel couché explotó las imágenes de Brigitte Bardot en Saint Tropez, de Pascale Petit en Bernidorm y de Ursula Andress en Ibiza, tal como lució también la icónica chica Bond en la película '007 contra el Doctor No'. Lo sorprendente en esta rocambolesca historia del bikini es que, desde la Antigüedad, tardase tanto en reaparecer. Tenemos que esperar hasta el siglo XVII para que se pongan de moda los balnearios, primero entre la aristocracia y después entre la burguesía. Y sólo al final del siglo XIX se empezó a utilizar el bañador en las playas. Pero eso sí, con una indumentaria a tal punto recatada que incluía un pesado conjunto de seis piezas, con gorro, pantalones, calcetines y qué sé yo.

Se pasó luego a una guisa de mono compuesto por camiseta de pico unida a un pantalón corto y tuvimos que esperar hasta los años 30 del siglo pasado para que se pudieran ver en Ibiza algunas extranjeras con los primeros bañadores elásticos de una pieza, ya sin mangas ni perneras, que empezaban a marcar de forma sugerente la figura femenina. En cualquier caso, antes de ver un bikini en directo, pudimos verlo en dos películas en blanco y negro rodadas mucho antes, 'Tarzán y el hombre mono' y 'Tarzán y su pareja'. Y salía asimismo el dos piezas en las mujeres de tribus africanas. El body, en fin, se iría liberando paulatinamente hasta llegar en nuestros días al desnudo integral. Bien está lo que bien acaba.