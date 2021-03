En ses Figueretes, los locales comerciales reconvertidos en viviendas no son algo nuevo, pero los vecinos denuncian ahora que algunos de estos bajos están siendo alquilados a turistas. «Yo veo a gente rondando con maletas. Y he visto incluso como en algún local entran grupos de gente joven constantemente. Y no son siempre los mismos. Cada poco tiempo cambian», comenta un integrante de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes, que prefiere no dar su nombre. (Mira aquí las imágenes de las viviendas)

En concreto, señala los bajos de uno de los edificios de la calle Periodista Francesc Escanellas, como uno de los lugares donde se alquilan de manera ilegal los locales comerciales como apartamentos turísticos. De momento, son pocos, pero los vecinos temen que el número crezca y acaben afectando a la vida en el barrio. «Ahora hay dos o tres, pero se puede provocar un efecto dominó y que acaben siendo 40. Y ya sabemos que la convivencia entre vecinos y turistas es complicada», insiste el denunciante.

Los vecinos tienen miedo que todas las infraviviendas existentes y locales comerciales vacíos de ses Figueretes se acaben dedicando al alquiler vacacional. Y no son pocos. Solo hay que pasearse por el centro del barrio para ver cómo muchos de los espacios destinados a tiendas, restaurantes u oficinas tienen número y buzón propio. En alguno, incluso, han instalado hasta jardineras.

Y es que, ante la dificultad de sacar rendimiento a los bajos comerciales de los edificios de la zona, los propietarios optan por alterar su uso, según denuncia este miembro de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes: «El problema es que en las calles menos comerciales, los propietarios, al no alquilar sus locales, deciden convertirlos en viviendas. Y como ven que a los que lo alquilaron ya, algunos hace tres años, no les ha pasado nada, ellos también lo hacen».

Locales inhabitables

Además, estos viejos bajos comerciales no están preparados para ser habitados. Un vecino del barrio explica que no cumplen con los mínimos necesarios para ser considerados habitables: «Estos locales carecen de cédula de habitabilidad, de salida de humos y de un mínimo de condiciones para que se pueda considerar una vivienda».

Y no solo son inseguros para sus huéspedes, sino para el resto de habitantes de los bloques de pisos, donde se encuentran este tipo de infraviviendas. Entre otras cosas, aluden al riesgo de incendio a causa de las bombonas de gas que utilizan. Algo que genera preocupación entre los vecinos de ses Figueretes: «El peligro que tiene usar bombonas de gas en un local que no está habilitado para ello y tener encima un bloque de pisos es evidente. Si en una vivienda hay riesgo, imagínate en un local de estos».

Estos alojamientos turísticos ilegales, de momento pocos en relación al número de bajos comerciales ocupados actualmente por gente durante todo el año (también de forma ilegal), dañan la imagen de la zona. Si se recorre el barrio no es extraño encontrar tendederos en plena calle, e incluso vallas y otros cerramientos. Según explican los vecinos, ver a gente tendiendo en los bajos del edificio Galaxia, donde se concentran estos locales es habitual. Una escena que, según los residentes «degrada, margina y deprecia» al barrio de ses Figueretes.

Actuar contra los propietarios

Eso sí, en ningún momento, los vecinos culpan de la situación a los inquilinos de estas infraviviendas, algunos de ellos viven allí todo el año, sino que apuntan directamente a los propietarios de estos locales como los responsables del problema: «Solo quiero cuidar el barrio donde vivo y trabajo. Que ses Figueretes no se vaya al traste. Que se multe a los propietarios que alquilan estos locales. A los dueños, no a los que alquilan, que son el último eslabón del problema de vivienda que hay en la isla», reclama. Los vecinos exigen que desaparezcan este tipo de viviendas ilegales de la zona y que se impida su uso turístico.

«Si esto pasara en el paseo Vara de Rey o en la Marina, seguro que las instituciones tomarían medidas porque son zonas céntricas y turísticas de la ciudad. Pero ses Figueretes también es un lugar turístico de primer orden», recuerda indignado un miembro de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes, decepcionado con lo que ocurre en el barrio en el que vive y trabaja.