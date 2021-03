El Ayuntamiento de Ibiza afirmó ayer que los juzgados de la isla mantienen en suspenso el precinto acordado por el equipo de gobierno para los pisos turísticos que funcionan ilegalmente en varios bajos de ses Figueretes.

La Corporación, preguntada por los casos denunciados por los vecinos en este barrio, contestó que no solo tiene constancia de ellos, sino que además ha actuado contra los propietarios. Usando sus competencias urbanísticas, el Ayuntamiento ordenó la suspensión del uso como vivienda, y tras desestimar las alegaciones presentadas por el propietario, imponer varias multas coercitivas y comprobar que, pese a ello, se persistía en la actividad, procedió al precinto de estos locales.

Sin embargo, el promotor de estos pisos turísticos acudió al juzgado solicitando que, de forma cautelar, se suspendiera el precinto de los pisos mientras no llegue sentencia definitiva. El juez aceptó la petición del promotor, por lo que se paralizó la decisión municipal.

«Así las cosas, este Ayuntamiento no puede materializar el precinto hasta que no se resuelva el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales» que ha emprendido el promotor. Tampoco puede el Consistorio efectuar «ningún desahucio de las personas que están viviendo allí hasta que no sea mediante autorización judicial», explicó un portavoz municipal.

Esta es la situación específica en los pisos de la calle Galicia, pero en un caso parecido se hallan los del edificio Galaxia «y de otras calles» de la zona. «El Ayuntamiento tiene abiertos los expedientes de disciplina urbanística, que es la única competencia en la que puede actuar, pero en cuanto hay procedimientos judiciales, se deben acatar y seguir sus ritmos», recalcó el equipo de gobierno en relación a este asunto.

En cambio, sí se han podido precintar otros pisos turísticos ilegales detectados por el Ayuntamiento o denunciados por los vecinos.

El equipo de gobierno de Vila recordó que situaciones como esta son las responsables de la falta de vivienda para residentes. Para evitarlo, «se actúa llevando a cabo todas las acciones urbanísticas que corresponden en cada momento, con el objeto de garantizar no solo el interés general, sino también el interés particular de los ocupantes por razones evidentes de seguridad», señaló.