La Cofradía de Pescadores de Ibiza y la Federación de Cofradías de Cádiz (Fecopesca), iniciaron ayer un nuevo proceso de hermanamiento con el objetivo de conservar el mar y la pesca costera. El presidente del Consell y responsable del departamento de Turismo y Medio Marino, Vicent Marí, presentó esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en el Club Náutico junto a las cofradías y miembros del GEN-GOB. Marí destacó esta iniciativa como «una manera de promocionar el producto local y fresco en un sector primario que tiene mucha importancia en Eivissa y en Cádiz».

Este proceso, al que se unió la semana pasada la Cofradía de Pescadores de Formentera, «está pensado para alcanzar una triple sostenibilidad: social, ambiental y económica», según Jorge Sáez, director estratégico de la ONG gaditana Soldecocos y técnico dinamizador del sector pesquero de Cádiz, que actuó en representación de Fecopesca. «Una campaña -añadió- con la que se podrá dar visibilidad a todos los proyectos que realiza el sector pesquero desde Cádiz hasta las Pitiüses».

Entre las principales iniciativas se encuentra la de crear nuevas reservas marinas, «como se hizo recientemente en Tagomago o en la zona gaditana de Tafalgar», explicó Sáez. Los pescadores son, en palabras de Jorge Sáez, uno de los principales observadores del mar que permiten identificar y localizar las presiones ambientales que perturban la salud y el equilibrio del medio marino, como las especies invasoras o el cambio climático.

Además, el proyecto pretende «dar una mayor importancia a los pescadores, un sector primario al que no se le tiene muy en cuenta», detalló Marià Marí, coordinador del Área Marina del GEN-GOB que participa también en el proyecto. Un objetivo que «no se puede conseguir si no es colaborando. No se trata sólo de pescar, sino de hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente», argumentó Pere Varela, presidente de la Cofradía de Pescadores de Eivissa.

Por ello, contarán con el apoyo del Consell de Eivissa, la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y las ONG Soldecocos, WWF España y GEN-GOB. Desde las cofradías y las entidades implicadas reclamaron un mayor dinamismo institucional para la búsqueda de soluciones que frenen el deterioro del medio marino y logren la conservación de la biodiversidad marina.