La jueza de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, en funciones de guardia, dejó ayer en libertad provisional al detenido por agredir a un trabajador para robarle el coche, que estampó posteriormente contra un muro de un camping de la playa Cala Nova, en Santa Eulària, según informaron fuentes judiciales.

El acusado por este delito de robo con violencia e intimidación, un hombre de nacionalidad española y de 28 años, fue trasladado ayer por la mañana por la Guardia Civil al juzgado de guardia, ubicado de forma provisional en la Torre 1 del edificio Cetis, tras pasar una noche en los calabozos. El joven aseguró en su declaración que no recordaba la agresión al conductor del coche ni el robo porque se había tomado «un tripi». De hecho, el Ayuntamiento de Santa Eulària apuntó anteayer en un comunicado de prensa que el agresor estaba muy nervioso y agitado y que presentaba síntomas de estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente.

Antes de la comparecencia judicial del denunciado, la víctima y un testigo prestaron declaración ante la jueza de guardia por los hechos ocurridos en la tarde del pasado lunes, sobre las 14.30 horas, en es Canar. Un «hombre alto, de complexión fuerte y vestido solamente con un bañador» le pidió el vehículo a un comercial de una empresa de suministros de restauración. Al negarse el conductor, el joven usó la fuerza contra el trabajador, le dio dos patadas para echarlo del coche y, al conseguir su objetivo, huyó con una conducción «errática y peligrosa».

Tres patrullas de la Policía Local de Santa Eulària y una de la Guardia Civil iniciaron entonces un dispositivo de investigación y control de las vías de la población que acabó con la localización del vehículo, estampado contra un muro de la zona de Cala Nova después de haber causado daños en, al menos, otros dos coches estacionados. A continuación, los agentes iniciaron una inspección a pie por las inmediaciones del lugar del accidente y la Policía Local de Santa Eulària localizó al hombre escondido en una zona boscosa. Como el asaltante no atendía a las indicaciones de las patrullas, tuvieron que reducirlo para evitar que se hiciera daño a sí mismo o a los policías.

Posteriormente, y por los signos aparentes de estar bajo los efectos de alguna droga, fue trasladado en ambulancia y bajo custodia policial a Can Misses. El arrestado no pudo ser identificado antes de ser trasladado al hospital porque, cuando se registraron los hechos, no llevaba documentación.