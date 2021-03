El Consell de Ibiza seguirá abonando el año que viene el sobrecoste que supone el uso de la estación de autobuses de Vila (Cetis). El nuevo gobierno, formado por PP y Ciudadanos, prorrogará un año más las actuales concesiones que prestan las compañías Sagalés, Alsa y Lucas Costa y mantendrá también la subvención del coste de la tasa de tres euros por cada entrada y salida de un autobús de la estación.

Con la puesta en marcha de la terminal el pasado mes de marzo, el Consell aprobó aportar este año una cuantía de un millón de euros para abonar la tasa comentada (781.800 euros) y compensar a las compañías por «el exceso de kilometraje» y «la posible pérdida de pasajeros» por el uso del Cetis (255.700 euros como máximo). El grupo del PP, entonces en la oposición, se mostró muy crítico con la decisión del gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem de pagar este millón de euros.

En concreto, el entonces portavoz del PP, Mariano Juan, acusó al equipo de gobierno de «tragar» con un sobrecoste de «3.500 euros al día» para utilizar la terminal «sin llegar hasta el final» en los contenciosos judiciales sobre las tarifas y la revisión de oficio de la concesión. «No solucionan el problema, sino que lo cronifican», dijo Juan, quien también acusó a la izquierda de «hipotecar el transporte público durante los próximos 40 años», el periodo de duración de la concesión del Cetis.

El vicepresidente segundo y conseller de Transportes, Javier Torres, de Ciudadanos, asume que la institución deberá compensar el sobrecoste por el uso del Cetis, ya que éste no está previsto en las concesiones de las empresas de transporte. «Si el Consell no paga, como las empresas han de prestar un servicio no deficitario, provocará un incremento de precios [de los billetes] y es lo que tenemos que evitar porque, de lo contrario, la gente no usará el transporte público», justifica.

«En principio, si las tasas por el uso del Cetis no se pueden replantear, que es algo que hay que hablar con el Ayuntamiento de Ibiza, seguiremos igual. Si se abre una ventana que nos permita revisarlo, la intentaremos aprovechar», agrega el vicepresidente segundo, quien, no obstante, asume que es «bastante complicado, remoto, pero hay que explorarlo por si hay alguna opción».

Sobre las críticas del PP al pago de este sobrecoste, Torres recuerda que «el PSOE decició imponer, conjuntamente con el Ayuntamiento de Ibiza, el uso de la estación para el transporte público». «El hecho de que la anterior consellera de Movilidad [Pepa Marí, del PSOE] no estuviera en la inauguración era una seña y así lo interpretó todo el mundo. Tendremos que ver si se puede reenfocar para que cuesten [las tasas] lo menos posible», reitera.

Contacto con las compañías

Contacto con las compañías

Responsables de las compañías de autobuses ya han trasladado al nuevo conseller el perjuicio que les ocasiona el uso del Cetis. «Al aumentar el kilometraje, el tiempo de recorrido, no se pueden mantener los mismos horarios, la puntualidad», admite Torres. Por ello, el Consell planteará algunas modificaciones para ajustar las líneas a los horarios reales. Por ahora, en la primera toma de contacto, las compañías no han planteado una subida de la partida económica para aumentar frecuencias. «Sólo se ha hablado de cambios puntuales en verano que beneficien a todos», dice Torres, que añade que el Consell ha pedido a Vila que se recupere una parada frente a los juzgados.

Sobre el uso de la estación de autobuses, Torres concluye que «no hay otra opción»: «Hay una serie de actos administrativos que imponen su utilización. Se ha acabado el recorrido judicial. No podemos hacer nada más», advirtió.