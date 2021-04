Usted ha sufrido un ictus durante esta legislatura. Muchos pensaron que dejaría el cargo o que, al menos, no volvería a presentarse. ¿Se ve usted con fuerzas para un segundo mandato?

Sí, claro. Cuando inicias una legislatura ves que cuatro años no son suficientes, es poco. Hay muchos proyectos que casi se están empezando ahora y ves que necesitas cuatro años más para acabar estos proyectos. Estoy en forma y esperamos ganar.

¿Su situación es físicamente compatible con la intensidad que requiere el cargo?

Sí, por supuesto. No hay ningún problema.

¿Por qué los gastos para los desfiles de la Moda Adlib

Es que hay establecido un régimen diferente. Bienestar Social ha optado por una opción que cuando la tengamos aprobada será muy buena para ellos. Y en el tema de la Moda Adlib, que se hace a través de Fecoef, pues va rápido.

Recientemente, dos expresidentes del Consell, Vicent Serra (PP) y Xico Tarrés (PSOE), decían que hay funcionarios en esta casa que no se dan cuenta de que trabajan para el bien colectivo. ¿Usted comparte este análisis?

Yo siempre he dicho que hay funcionarios que no es que retrasen las cosas, pero sí que pueden retrasarlas de algún modo. De todos modos, si al final haces un balance de los cuatro años, creo que los funcionarios cumplen con su deber. Siempre me quejo de que cuando estás en una empresa privada y luego pasas a una institución pública, ves que todo es diferente. La carretera de Santa Eulària yo la habría iniciado ocho meses antes, pero ha empezado cuando ha empezado. Pero creo que al final los informes se hacen bien y cuando se pone un expediente sobre la mesa, normalmente sale adelante. Se echan pocos expedientes atrás en esta casa.

¿Y el secretario de esta casa también hace bien su trabajo?

No tengo ninguna queja del trabajo del secretario.

El Consell tiene millones de superávit y, en cambio, en más de la mitad de la carretera de Santa Eulària los pasajeros de autobús no tiene marquesinas y han de esperar el bus bajo la lluvia o el sol. ¿Esto es normal?

Aquí hay que separar dos vertientes. Unas son las paradas del Consell, que están señalizadas, y otras que pone el Ayuntamiento.

¿En la misma carretera?

Sí, claro. Por eso, las paradas nuestras están en condiciones. Tenemos un estudio para las paradas, que se pondrá en marcha, pero las que dependen del Consell están ok. Luego quizás haya otras, que las hemos de instalar nosotros, aunque sean de los ayuntamientos.

Se ha hablado muchísimo de nuevas VPO, pero en cuatro años no se ha construido ni una.

La verdad es que no tenemos competencias, pero hemos empezado por obtener terrenos para darlos al Ibavi. No había nada antes. Hemos empezado a hacer esto en esta legislatura y será en la siguiente cuando se hagan las viviendas. El PP lo critica, pero ¿qué han hecho ellos? En Puig d'en Valls hay unas, sí, que salen a 275.000 euros...

Hace cuatro años ustedes prometieron que el Consell recibiría las competencias en agua en esta legislatura. Y, después de incumplirlo, ahora prometen que en los próximos dos años ¡harán un informe!

No, informes se han hecho ya. Los tiene la presidenta del Govern. Dentro de dos años haremos un estudio de lo que tenemos ya hecho para ponerlo en marcha. La verdad es que es un tema un poco complicado. Esta legislatura ha servido para llevar agua buena a la gente. Se ha hecho muchísimo trabajo para llevar agua a los ciudadanos que la necesitaban.

El Plan General de Vila sigue sin aprobarse. ¿En el tejado de quién está la pelota? ¿En el del Consell o en el de Vila?

Es que el Govern nos pasa un informe diciendo que no tienen agua. No pasan esto y se lo pasamos al Ayuntamiento, que es el que lo ha de poner en marcha. Lo ha de resolver el Ayuntamiento. De algún modo, creo que están hablando también con Abaqua y próximamente tendremos noticias de este plan.

Si se diera el caso ¿volvería a pactar con Podemos?

Nosotros vamos a ganar las elecciones. Y luego, ya veremos los pactos. Desde luego, pactaremos con la izquierda, no digo si con Podemos o con quién; digo con la izquierda.