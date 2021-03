La dirección del hospital Can Misses continúa esperando un informe jurídico del Ayuntamiento de Eivissa para actuar contra los ciudadanos que aparcan sus automóviles en el parking destinado a los familiares y pacientes que acuden a este centro sanitario. Numerosos conductores utilizan sin ningún reparo este aparcamiento, incluso durante periodos prolongados de tiempo, hurtando así este servicio a quienes realmente lo necesitan. Este fenómeno se produce desde que el aparcamiento se ha converitdo en gratuito, atendiendo a las demandas de pacientes y familiares.

Un portavoz del hospital afirmó ayer que hace ya un mes el Ayuntamiento aseguró que encargaba un dictamen para establecer cómo se procede a la retirada de estos vehículos sin infringir ninguna normativa. «Nos dijeron que en un mes estaría, por lo que ya no puede tardar mucho», señaló este portavoz sanitario. «Hasta que el Ayuntamiento no aclare el tema jurídico no podemos hacer nada», añadió.

Mientras tanto, algunos automóviles que estacionan indebidamente en las plazas del aparcamiento de Can Misses van acumulando días en ellas, evidenciando en algunos casos signos de abandono.

En todo caso, la intención de la gerencia de Can Misses es retirar los coches que hacen un mal uso de este aparcamiento. Se realizarán inspecciones diarias para ver qué vehículos no se van de la plaza y, cuando lleven allí varios días, se avisará a la Policía Local para que la grúa se los lleve y dejen de entorpecer.

Se harán excepciones para los coches de personas que requieran de largos ingresos y que lleguen al hospital conduciendo su propio vehículo.