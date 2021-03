La secretaria coordinadora provincial para Ibiza, Formentera y Menorca del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Josefa Juan, ha informado hoy a este diario de que los juzgados de Instrucción de Ibiza no se han podido trasladar hoy a la Torre 6 del edificio Cetis, donde el Ministerio de Justicia ha alquilado tres salas.

A pesar de que hace dos semanas el TSJB señaló que todos los funcionarios de Instrucción podrían trabajar hoy desde su nuevo espacio provisional, la demora en la llegada de material informático ha retrasado el traslado. "Pensamos que la próxima semana ya estará todo listo, pero no quiero arriesgarme en dar otra fecha y equivocarme otra vez. La instalación informática y la configuración de los ordenadores tardarán unos días, pero no sé si puede surgir otro problema", ha manifestado hoy Juan.

Por tanto, los juzgados de Instrucción seguirán trabajando a medio gas en la torre 1 del edificio Cetis, donde se encuentra también el juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y aunque la semana que viene los juzgados de Instrucción puedan trasladarse al nuevo emplazamiento, lo que implicará que todos los funcionarios de Instrucción acudan a su puesto de trabajo por primera vez desde el incendio intencionado del 21 de enero en la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich, no trabajarán con total normalidad, como reconoció a este diario la secretaria coordinadora provincial del TSJB. La actividad judicial no recuperará el ritmo hasta que se ponga en marcha el nuevo edificio, situado en la plaza de sa Graduada, algo que no ocurriá antes de junio. «Sería muy negativo no poder trabajar en la nueva sede a finales de junio», reconoció la portavoz en Ibiza del TSJB.

"Una situación excepcional"

En cuanto a las quejas del sindicato CSIF por las condiciones en las que trabajan los funcionarios, magistrados y jueces y letrados de la Administración de Justicia, Marí aseguró que entiende las quejas, pero sostiene que se trata de una situación excepcional. «No debemos olvidar que se nos ha quemado la casa, que son los juzgados, por lo que la vuelta a la normalidad es difícil y no podrá lograrse hasta que nos traslademos definitivamente», concluyó la secretaria coordinadora provincial para las Pitiusas del TSJB.