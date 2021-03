Hace tres semanas, uno de los fríos (y quebrados) ventanales de la iglesia del Roser, en Vila, fue sustituido por una colorida vidriera, una pequeña joya artesanal que ha sido creada por la pareja Roman Mural y Oksana Notsyk. No es la primera vez que estos ucranianos dejan su impronta en la isla. Ya en 2012 se hicieron cargo de renovar la decena de vidrieras de las naves laterales de la catedral con diversos escudos.

(Mira aquí las imágenes de la nueva Vidriera de la iglesia del Roser)

Horizontal, de 4,2 de longitud por 1,9 metros de altura, está dividida en siete piezas, lo que permite airear el templo. En total, pesa casi 20 kilos por pieza, unos 140 kilos en total. Para su elaboración se han necesitado cuatro meses de trabajos, más de tres para el proceso de elaborar el esbozo, cortar con rulina los cristales y cocerlos en hornos (hasta cinco veces) a 620 grados durante 48 horas.

Una labor meticulosa que ha costado unos 20.000 euros y que fue promovida por el anterior párroco, Francesc Xavier Torres Peters, que cambió de parroquia (ahora está en Sant Antoni) antes de que se instalara, lo cual se hizo el pasado 9 de abril.

La vidriera reproduce la escena de la Virgen, con el niño Jesús en brazos, cuando entrega el rosario a Santo Domingo. Para el ventanal traslúcido y cuyos cristales están rotos por las inclemencias del tiempo y la dilatación producida por las temperaturas que padece. Peters pensó que, algún día, se pudiera sustituir por otra vidriera «con la escena de San Ciriaco, que es el cotitular de la parroquia». Va para largo: según el actual párroco, Mauricio Coronado, hay necesidades más imperiosas, como combatir la carcoma que devora el techo de madera.

Mural asegura que fue más sencillo crear las de la catedral de Ibiza: «Eran ornamentales. Sólo tenían una cenefa y los escudos, con fondo incoloro. La del Roser es totalmente figurativa. Es como un cuadro, pero en vidrio, con personajes, paisajes, angelitos». Mural es como un pintor, pero de vidrieras. Lo primero que hace es el boceto: «En vidrieras artísticas es muy importante saber dibujar bien. Es esencial para que el trabajo se desarrolle correctamente, que sea simétrico. Nosotros, que hemos estudiado Bellas Artes, tenemos cierta habilidad».

Han utilizado vidrio soplado artesanal que procede de Jaslo (Polonia): «Conozco dos fábricas de vidrio soplado: la mejor está en Alemania, pero utilizo la que hacen en Polonia: mejor precio y la calidad es prácticamente la misma. La diferencia es que los alemanes tienen un formato estándar de medio metro cuadrado, mientras que los polacos tiene diferentes: 50 por 100 centímetros; 40 por 80...».

¿Y por qué vidrio soplado y no de otra clase? «Porque es el mejor. Las burbujas de aire que contiene hacen que, según el paso del sol, el interior se ilumine de distintas maneras a lo largo del día. Da mucha fuerza, son vidrieras muy luminosas. Esas burbujitas atrapadas en el vidrio son como lentes que multiplican los rayos de luz». Bañado por colores cada vez que brilla el sol, el aspecto del interior del templo ha cambiado radicalmente.

Pequeñas piezasNo tiene piezas grandes. Mural procura que sean pequeñas para que el conjunto sea más estable: «Si la pieza es pequeña, tiene menos riesgos de rotura, de agrietarse, en el futuro. Su propio peso ejerce una presión constante con el paso del tiempo». Son vidrios de seis milímetros que, en medio, tienen una película para que, en caso de rotura, no se deshaga en mil pedazos: «Puede tener una grieta, pero no se destruye totalmente».

Mural trabaja a la manera inglesa, en un caballete horizontal que mide 1,8 por 1,3 metros. Otros artesanos prefieren la mesa de luz horizontal. Él, como un pintor, a la vieja usanza, iluminado por detrás por la luz natural: «Hago algunas cosas en mesas de luz, pero son pequeñas, como una carita, escudos... No me gusta porque no puedes alejarte mucho. Tendría que coger una escalera enorme para ver la obra desde arriba, desde lejos. Al pintor le gusta observar desde tres o cuatro metros».