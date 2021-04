¿Qué cambiará con una junta de personal docente propia?

La ventaja es que la problemática educativa de Ibiza y Formentera la podremos tratar de forma directa entre personas afectadas,que trabajan aquí. Será más fácil hacer llegar estas reivindicaciones específicas a la conselleria. Las islas que no son Mallorca quedamos en segundo plano.

¿Un cambio de gobierno podría eliminar las juntas por islas?

Confiamos en que no, no es una cuestión que ningún partido haya planteado.

¿Costaba que en Mallorca entendieran los problemas de las Pitiusas?

A la conselleria sí. Esta última ha puesto más voluntad hacia las Pitiusas, pero cuesta. La conselleria está en Mallorca y, estando allí, puedes llamar a la puerta del funcionario o el director general. Aquí no. Todos nuestros sindicatos tienen voz en la junta. Íbamos cuatro personas, ahora somos 25 docentes de aquí.

¿Cuáles son los problemas más importante de la enseñanza en las Pitiusas?

Aún no los hemos tratado todos en junta, así que lo que diga, lo digo yo. Tenemos un grave problema de vivienda, los profesores no vienen o vienen, pero no se quedan. También tenemos un problema serio de infraestructuras y de ratios. Hay que aumentar el complemento por insularidad, la gente no puede vivir aquí por la carestía de la vida, vive mejor en cualquier otro sitio. Y últimamente nos preocupan mucho las acusaciones de adoctrinamiento y poner en tela de juicio la enseñanza en catalán.

¿Cómo creen que se puede solucionar lo de la vivienda?

Puedo decir cuáles han sido las propuestas del STEI. Para acceder a las ayudas a la vivienda se pide un contrato de un año, y aquí casi ningún profesor lo tiene. Por otro lado está el coste que establecen en las Pitiusas para ello. Quien encuentra una vivienda con ese precio casi no necesita la ayuda, es un privilegiado. Pedimos que el profesorado pueda tener un acceso a la vivienda a precios asequibles. Las administraciones deben mover ficha. Cuando se habla de poner vivienda a disposición de funcionarios, se habla de la policía, no del profesorado.

Estamos a punto de acabar la legislatura sin una obra nueva. ¿Decepcionante?

Sí, cuando se presentó el plan de infraestructuras ya fuimos críticos. Está muy bien en el sentido de que está calendarizado, pero con unos tiempos que no nos convencen nada. Así se lo hemos hecho saber a la conselleria, los consells escolares... Mira cómo está Ses Planes. Y el nuevo instituto de Vila, que es muy necesario, se dejó para la siguiente legislatura. No estamos contentos con eso, aunque sí con las reformas y la planificación. Y si hablamos de la Escola d'Arts o la Escuela Oficial de Idiomas... Deben ir a sa Coma, pero sa Coma sigue igual.

Tampoco hay solar para el colegio de Santa Eulària. ¿Qué pasa?

El procedimiento entre administraciones es muy farragoso. He estado en reuniones y una administración dice una cosa, la otra, otra y quien sale perdiendo es la ciudadanía. Los trámites son muy largos. Pedirlo a los ayuntamientos, que lo pongan a disposición y luego deben pasar comisiones de medio ambiente, de urbanismo... Se pasan la pelota unos a otros, pero el solar no está.

¿Les preocupan más sus sillas que la ciudadanía?

Tratar con las administraciones es un problema para cualquier cosa. Este país debería replantearse los procedimientos. Nunca he visto nada por vía de urgencia, sólo las autopistas y, escuelas, sólo una: la escuela nueva de Sa Graduada, que se dieron mucha prisa en trasladarla.

¿Los políticos se llenan la boca con la educación pero luego no se implican?

No tengo esa sensación, pero sí la de que la educación, quizás porque necesita mucho dinero, se queda atrás. Se implican, pero no llegan a entender que la educación, como la sanidad y los servicios sociales, deberían estar delante de todo. Y no lo están.

Hablaba de las ratios, ¿llegaremos a tener el número recomendado de alumnos por aula?

La ley no nos ampara mucho. Una cosa es que las ratios estén dentro de la normativa y otra es que pensemos que esa ley deba bajarlas mucho más. Hables con quien hables, de la metodología y del partido que sea, lo primero que te dicen es que cuantos menos estudiantes haya en el aula, mejor. Ahora... ¿quién le pone el cascabel al gato?

¿Cuántos maestros faltan?

No tenemos cifras concretas, sí un ideal. Desde el STEI pedimos un docente más en todas las aulas de todos los centros de Primaria. Somos uno de los pocos países de Europa, no sé si el único, en el que el profesorado de Secundaria tiene horas de guardia. Francamente, no son los docentes los que deben estar abriendo y cerrando puertas. Si esas horas se emplearan en trabajo docente, como preparar exámenes y clases o eliminar burocracia, ya habríamos mejorado mucho. No sólo hacen falta profesores en los centros, también educadores y sanitarios. La educación ha cambiado mucho. Si la entendemos como algo integral, debemos ser conscientes de que el personal que necesitamos no es sólo docente.

¿Qué diferencias nota en la enseñanza desde que empezó?

La escuela se ha abierto mucho. Hemos avanzado con la tecnología y las metodologías y es más difícil gestionar todo esto. Ahora, la gestión de un centro educativo es la gestión de la sociedad, de la vida. En un centro están todas las realidades y eso dificulta mucho la labor a los equipos directivos y al profesorado. Tienen encima una barbaridad de trabajos que no siempre se corresponden con lo que entendemos como labor docente. Cuando digo que hacen falta sanitarios es porque en los centros con aulas Ueeco el profesorado asume unas responsabilidades que otra persona no asumiría.

¿Hay suficientes recursos para atender a la diversidad?

Tenemos suficiente voluntad, los recursos no están. Si viajas a otros países con los proyectos Erasmus y comparas las aulas Ueeco de aquí con las específicas de otro lugar ves que falta mucho. Son alumnos que necesitan una atención casi individualizada y no la tienen. Se va avanzando, pero hacen falta muchos recursos. Faltan auxiliares técnicos educativos (ATE), profesionales de pedagogía terapéutica (PT), expertos en audición y lenguaje (AL), logopedas, fisioterapeutas... Cada día sale un tipo de diversidad a la que no es tan fácil adaptarse. Educación va creando equipos y la realidad siempre los supera. Deberían ser mucho más amplios.

Seguimos a la cabeza de fracaso y abandono escolar.

El fracaso me cuesta calibrarlo, no quiero entrar ahí porque el fracaso escolar es un fracaso social. Hay que poner todas las medidas posibles para que cada estudiante, dentro de sus posibilidades, tenga una salida. La atención debe ser mucho más individualizada. En el abandono sí creo que hacen falta políticas arriesgadas. Mucho. Y más en una sociedad como la nuestra, en la que la gente puede encontrar trabajo sin formación y tener sueldos fáciles en el presente que suponen una precariedad en el futuro.

¿Hay que exigir un compromiso a los empresarios?

Debería exigirse, sí. España es un país de la Unión Europea. He trabajado mucho en el tercer mundo, donde es necesaria la ayuda delos niños para sostener la economía familiar. Tenemos un estado que debería ser de bienestar y los empresarios no deberían contratar a personas que no tienen formación ni, muchas veces, la madurez para esos trabajos. No se puede tener a gente trabajando sin formación y con 16 años.

¿Qué pasa con la lengua en la enseñanza?

Hay una falta de cariño a la tierra en la que viven, ése es el problema, y me da igual si es gente nacida aquí o fuera y si habla catalán o no. Ése es el problema. Se está utilizando la lengua políticamente y siempre en el mismo sentido. El ataque es siempre hacia la enseñanza en catalán, que está en nuestro ADN y reconocida por las leyes. El problema lo tienen los adultos, no los niños. No hemos visto nunca a ningún niño que, llegue de donde llegue, ponga problemas. En los centros se ponen muchos medios y programas de acogida para quienes llegan, aunque pedimos más. El problema viene de las familias y de ideologías que no respetan la identidad de los pueblos y la cultura de cada lugar. Ni la ley.

¿Cómo lo solucionamos?

Se ha hecho mucha pedagogía durante muchos años. No había supuesto nunca un enfrentamiento hasta la legislatura de Bauzá. Ahora llegan unas elecciones con puntos de vista políticos muy unitarios, muy centralistas y con muy poca empatía hacia muchas cosas, entre ellas la cultura y la lengua propias. Se creen con derecho a poner en entredicho todo un sistema y de acusar a profesionales que están haciendo una labor muy buena y en el marco de la ley.

¿La de Bauzá ha sido la peor legislatura para los docentes?

Sí, pero todo lo malo tiene algo bueno. Hizo que nos juntáramos toda la comunidad educativa, que se saliera mucho a la calle, que se dejaran muy claras las líneas que no debían cruzarse. Una era, precisamente, la lengua. Fue nefasta, pero así les fue a ellos.

¿Qué pedirían al nuevo equipo de gobierno, entre quien entre?

La carta a los Reyes Magos que, de hecho, hacemos siempre: que pongan la educación en primer lugar, lo mismo que la sanidad y los servicios sociales. Elevando el presupuesto se pueden solucionar muchas cosas: recursos, profesorado infraestructuras... También respeto por los proyectos lingüísticos, los currículums y los trabajos de los docentes en los centros, en vez de dejar que se pongan en entredicho. Que de una vez por todas las educación pitiusa no sea la hermanita pobre de las otras islas. Queremos una Escuela Oficial de Idiomas y una Escola d'Arts, centros educativos nuevos, que el profesorado pueda vivir decentemente y que los alumnos estén bien atendidos.

¿La delegación de educación debe tener más autonomía?

Sí, lo hemos pedido. También pedíamos lo de las juntas de personal por islas y se ha conseguido. La delegación territorial de aquí debe ser, como mínimo, una dirección general. Eso quiere decir que gestiona un presupuesto y que puede tomar decisiones, eso es imprescindible para poder gestionar la realidad de Ibiza y Formentera. La delegada no debe depender de varias direcciones, sino estar sentada en la mesa de la conselleria como una directora general más.

¿Qué infraestructuras hacen falta ya?

Pensamos, y no somos los únicos, que es imprescindible un instituto de Secundaria y Bachillerato en Vila, otra escuela en Santa Eulària y no quiero dejar de lado una Escola d'Arts y una Escuela Oficial de Idiomas en condiciones. Y creo que habría que replantearse los centros de Primaria, optar por escuelas más pequeñas, de una línea, para las nuevas que se vayan abriendo.

Supongo, entonces, que añadir a Can Cantó un bloque de Secundaria les debe parecer un parche.

No sabemos nada. Existen centros así en otros lugares, pero estamos en lo mismo: cuán largo me lo fiáis. Necesitamos un centro de Secundaria en Vila ya, Sa Colomina, Santa Maria, Isidor Macabich y Sa Blanca Dona están saturados. La ampliación prevista en el Macabich, además, no supone muchas plazas. No estamos en contra de planteamientos así. Los desconocemos. A priori, no nos parece una mala opción, pero no queremos un experimento.

Cada nuevo conseller afirma que en las Pitiusas hay un déficit histórico, se marcha y sigue igual. ¿Algún día dejará de ser así?

Déficit histórico y, recuerdo, con la población escolar siempre aumentando. Es un mantra, pero yo nunca lo empleo. El mío es que la enseñanza en Ibiza es de segunda mano. La Escuela de Adultos está de segunda mano en Sa Bodega; la d'Arts, de segunda mano en unas instalaciones que había, ahora todo el mundo se irá de segunda mano a sa Coma. Y hay más segundas manos. La de adultos de Sant Antoni ahora está en lo que antes era el anexo del Quartó de Portmany y antes del colegio Cervantes. De segunda mano.

¿Es optimista?

Yo lo soy, pero me lo ponen muy difícil. Crece la población, las necesidades, y esto no avanza. Además, en Ibiza siempre tenemos que pagar nosotros las cosas, en vez del Govern. Esto debe cambiar. Quisimos la UIB y nos fuimos de segunda mano a la Comandancia pagando el Consell de Ibiza, el campus de la UIB en Mallorca lo paga el Govern. Queremos la Escuela Oficial de Idiomas y la paga el Consell porque han tenido que comprar sa Coma. Los ayuntamientos tienen que adelantar dinero para que se hagan los centros. Cuesta ser optimista. Y la escoleta de Can Nebot es otro ejemplo de lo poco que nos dejan ser optimistas.

Cerrada y acabada 8 años.

O más. Y mira la solución a la que se llega: externalizarla. Tenemos la palabra de la conselleria de que será sólo por dos años. ¿Queremos que se abra? Sí, con personal de la conselleria, al menos la dirección, y con garantía para las trabajadoras. Debe cumplir, como mínimo, el convenio de Menorca. Es un ejemplo de la educación 0-3, aquí va por detrás, incluso, de la de régimen especial.

¿Cómo ponemos en marcha la educación de cero a tres años si no tenemos las infraestructuras, siquiera, para la obligatoria?

No ha habido esa voluntad. La comisión 0-3 ha hecho un estudio que las instituciones deben asumir como un documento de mínimos. Estamos a años luz de lo que necesitaríamos. Ibiza es la única isla en la que no hay ningún centro de 0-3 del Govern. Ahora acaba la legislatura y la abrirán como sea. Lo que no han hecho en cuatro años lo harán ahora a toda prisa.