Una mujer ha presentado una denuncia en la comisaría contra el Centro de Protección de Animales de Eivissa porque cuando fue a recoger a su perrita, el día 12, no la podían sacar de la jaula, ya que su cuello había quedado encajado en la parte inferior de la jaula en la que estaba encerrada.

La pequeña Tabata no sufrió lesiones graves pese a que los hierros de la jaula la impedían respirar con normalidad.

Los responsables de la perrera tuvieron que llamar a los bomberos para que cortaran los hierros de la jaula y, de esta forma, liberar al animal.

«Después de pagar 96 euros para recuperar a mi perra, cuando me la iban a entregar no pudieron porque había metido la cabeza bajo la reja de la jaula donde la tenían metida, que no estaba totalmente sellada, y tuvimos que sujetarla más de media hora para que no se moviera y no se hiciera daño», explicó la mujer, que ha denunciado a la perrera por «negligencia».