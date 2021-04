El Movimiento Ciudadano EPIC ha presentado esta mañana en la platja de cala d'Hort la candidatura de Carolina Beltrán a la alcaldía de Sant Josep.

En este acto, acompañada de numerosos simpatizantes, la candidata ha hablado "del mal estado en que se encuentra la isla y el municipio de Sant Josep en particular, un lugar en el que la calidad de vida se ha visto gravemente afectada por la mala gestión y abusos consentidos, que se está realizando por parte de las instituciones", informa EPIC en una nota de prensa.

También ha manifestado que entre los motivos por los que ha decidido dar un paso adelante, se encuentran "el trabajar en defensa de nuestro paraíso que todos queremos, efectuando esta lucha, no desde los partidos tradicionales, que son los responsables de la degradación que está sufriendo la isla, sino por EPIC, un partido con el que me identifico y que me ha demostrado que con persistencia y trabajo, se pueden solucionar los problemas".

Finalmente, ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para emprender este nuevo proyecto y "recuperar la calidad de vida que queremos para nuestra isla".