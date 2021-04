Xico Tarrés ha dicho «basta» y, después de 28 años, da por finalizada su carrera política, aunque se va sin cerrar la puerta a un posible retorno. «Dejo la política pero no el PSOE, espero que no me necesiten», advirtió. En su despedida, Tarrés dijo que en su partido hay gente «muy capaz y muy buena», pero nunca se sabe si, en un futuro, le tienen que llamar de nuevo a filas. «Puede haber falta de ideología... cuantos más seamos, más fuerza haremos», indicó.

En la nueva sede del partido en Vila, arropado por su esposa y cuñado, los hermanos Pilar y José María Costa y Patricia Abascal, Tarrés, de 60 años, anunció ante los medios su decisión de abandonar la política y recuperar su profesión de maestro. «Ya se lo he hecho saber al señor obispo», dijo Tarrés, en referencia a su regreso, a partir del próximo curso, al colegio concertado de Sa Real.

No echó en falta a nadie, según dijo, en su despedida. «No pensaba que tuviera que venir nadie. No es un acto solemne», justificó Tarrés, que dijo que su intención era comunicar a los medios su decisión de no seguir en política justo ahora cuando se abre el proceso de elección de las listas, sin más. De hecho, dijo que el presidente del Consell y secretario general del PSOE, Vicent Torres, excusó su ausencia porque estaba de viaje.

En el rápido repaso que hizo a su extensa carrera pública, Tarrés, que fue alcalde de Vila desde 1999 hasta 2007, presidente del Consell entre 2007 y 2011 y diputado balear desde 2007, recordó a «los maestros» que le introdujeron en la política (Enrique Mayans, Paco Boned y Manolo Asenjo) y a los dos presidentes autonómicos del PSOE, Francesc Antich, que «fue más importante para Ibiza de lo que la gente cree», y Francina Armengol, «uno de los animales políticos en positivo de este país», de la que dijo ser «un fan».

No pasó por alto los malos momentos vividos y destacó el caso Eivissa Centre, por el que estuvo imputado judicialmente durante años, pero que finalmente quedó en nada. Precisamente, el momento «más malo» se produjo cuando tras ser «desimputado», poco después, un tribunal de Mallorca le volvió a imputar. «Las reimputaciones hacían daño. Pensaba que los malos se estaban saliendo con la suya», rememoró.

Tarrés apuntó que tampoco era el momento de «cargar» contra aquellas personas que le quisieron hacer daño, según resaltó. «Alguno se permitía decir que yo era un ladrón», recordó, al tiempo que apuntó que una sola persona le reconoció posteriormente que se había equivocado y le pidió disculpas.

Haciendo gala de su humor característico, Tarrés lamentó que deja la política sin haber ocupado el cargo que más deseaba: «No me han dejado ser secretario de Estado de Deportes. Es lo que quería».

También reconoció que ha sido un político «con suerte» al ganar elecciones muy ajustadas, como las que, con una diferencia de 38 votos, le auparon en 2007 a la presidencia del Consell. «Fue algo especial. Nunca pensé que pudiera ser presidente», dijo. Destacó que fue José Blanco, el exministro de Fomento, el que le forzó a ser candidato al Consell, cuando su idea, dijo, ya era volver al colegio.