Los responsables del Hostal La Torre de Sant Antoni estaban ayer por la mañana comenzando los preparativos para recomponer, antes de que comience la temporada turística, los graves destrozos ocasionados por un incendio que se declaró a medianoche y que, si bien no causó heridos, sí generó importantes daños materiales.

La alarma sonó en el parque de los bomberos del Consell de Ibiza una media hora después de la medianoche. Hasta el hostal se desplazaron ocho bomberos que trabajaron en la extinción hasta pasadas las tres y media de la madrugada. El fuego destruyó casi por completo el gran porche del edificio, situado en la ruta hacia Santa Agnès desde Sant Antoni. También afectó gravemente a la cocina y al restaurante. Una zona de baños también resultó muy dañada por las llamas. En ese momento había unas 20 personas alojadas en el establecimiento. La zona de las habitaciones no se vio afectada por el incendio pero, por precaución, todos los huéspedes fueron evacuados. Ninguno de ellos sufrió heridas, ni siquiera hubo que atenderlos por inhalación de humo.

Los bomberos llegaron al lugar con tres vehículos: una bomba urbana pesada, otra bomba rural de gran tamaño y un vehículo nodriza. Se tuvieron que emplear a fondo para apagar el fuego. Sobre las tres y media de la madrugada ya lo dieron por extinguido.

Los trabajadores del hotel que ayer por la mañana estaban en el lugar destacaron el hecho de que nadie resultó herido y dijeron que, aunque los daños materiales son cuantiosos, no van a tener problema en abrir el local durante la temporada turística. El Ayuntamiento de Sant Antoni también confirmó que no se produjeron heridos y que el desalojo del inmueble se realizó con orden. Además de los bomberos del Consell, hasta el Hostal La Torre de Sant Antoni se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil, así como ambulancias del servicio del 061, cuyo personal médico no tuvo que atender a ninguno de los huéspedes ni de los trabajadores.

Realojados

«Vamos a realojar [en otros hoteles] a los turistas que ya tenían reservas para los próximos días», explicó uno de los empleados de este local. «No ha pasado nada grave, eso es lo importante», añadió otro.

Ayer por la mañana no quedaba ningún turista en el hotel. Varios trabajadores estaban sacando del interior del inmueble todo el material afectado por el fuego con el fin de hacer inventario y comenzar con la reposición.

En cuanto a las causas del incendio, por el momento se desconocen, destacaron desde los bomberos, que, ayer por mañana, tampoco sabían con certeza en qué punto del local comenzó el incendio.

«Alguien ha hablado de una vela que se quedó encendida por la noche, pero es un bulo», señaló al respecto uno de los trabajadores del hotel.