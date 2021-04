Acaba otra semana, la quinta desde que el 21 de enero se produjo el incendio intencionado que dejó fuera de servicio el viejo edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich, y el Ministerio de Justicia aún ha sido incapaz de reconducir la situación con un mínimo de efectividad. Más de un mes después ni siquiera trabaja la mitad de los 80 funcionarios que el incendio dejó de brazos cruzados. Más de 40 funcionarios continúan en sus casas sin poder cumplir con su trabajo y, en consecuencia, los cuatro juzgados de Instrucción del partido judicial ibicenco siguen operando a menos de la mitad de su capacidad.

El 30 de enero, el director insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Ramón Roca, anunció que unos 50 o 55 funcionarios, de los 80 que se quedaron sin lugar en el que trabajar, podrían hacerlo en unos días en el Cetis y en la sede del Consell de Ibiza, en la avenida de España. No ha sido así, ni mucho menos. Los funcionarios continúan esperando que los técnicos terminen de preparar todo en los locales cedidos por el Consell y en las salas que Justicia ha decidido alquilar en la torre 4 del Cetis, ya que los espacios cedidos por el Ayuntamiento de Ibiza en la torre 1, junto a la Policía Local de Vila, son insuficientes.

Ayer por la tarde, desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) anunciaron que las zonas cedidas a Justicia por la institución insular ya están listas para que seis funcionarios de cada uno de los dos juzgados de lo Penal de Ibiza puedan comenzar a trabajar a partir de la próxima semana en estos locales. En la actualidad, y desde unos días después del incendio, los 'penales' están ubicados, más bien «empotrados», en palabras de los propios funcionarios, en el Juzgado de lo Social, en la calle Gaspar Puig de Vila. Desde el día del incendio los juzgados de lo Penal sólo han realizado cuatro juicios, todo causas con presos. Se celebraron el lunes y el martes de esta semana.

En la torre 1

Por su parte, poco a poco la semana pasada comenzaron a trabajar en la cuarta planta de la torre 1 del Cetis tres funcionarios por cada uno de cuatro los juzgados de Instrucción. Hasta ese momento sólo estaba operativo un único funcionario por cada juzgado, y lo hacían en la torre 6, «empotrados» en los Juzgados de Primera Instancia. En un principio se dijo que estos cuatro funcionarios continuarían trabajando en este lugar. Al parecer, ahora se ha decidido que no será así, señalaron ayer fuentes judiciales. Está previsto que en cada juzgado de Instrucción trabajen entre cuatro y cinco funcionarios, es decir, a la mitad de su rendimiento, ya que la plantilla de cada órgano la conforman ocho o nueve funcionarios, además de un juez y un secretario judicial.

Todas estas medidas son provisionales, a la espera de que los juzgados se puedan trasladar al nuevo edificio que se está terminando de construir frente al incendiado, en la plaza de sa Graduada. Según dijo la arquitecta del Ministerio de Justicia que el jueves visitó la isla, esto no será posible antes del 31 de marzo, que es la fecha prevista para el fin de obra. No obstante, todo el mundo da por hecho que ese plazo no se podrá cumplir. Los funcionarios ya se darían por satisfechos si se consigue hacer el traslado en junio. «Tal vez comenzar la mudanza en mayo», precisaron ayer fuentes judiciales. El juez decano, Juan Carlos Torres, insistió ayer en que «los juzgados de Ibiza no podrían soportar la actual situación de precariedad más allá de junio».

A este fracaso del Ministerio a la hora de poner en marcha con diligencia y efectividad los siete juzgados que quedaron fuera de servicio a raíz del incendio, hay que sumar la «tensión y la indignación» contra el TSJB, palpable en algunos de los despachos de las autoridades judiciales de la isla. Fuentes judiciales remarcaron que las críticas realizadas desde la Sala de Gobierno del TSJB contra los jueces de Ibiza no han caído nada bien. El TSJB denunció el jueves en una nota remitida a la prensa las «dificultades» surgidas por las «propuestas cambiantes» de jueces de Ibiza para el traslado de los siete juzgados, así como del Instituto de Medicina Legal, a las instalaciones provisionales en el Cetis y en el Consell.

Ayer, el juez decano no quiso pronunciarse al respecto y se limitó a decir: «Tanto este juez [Juan Carlos Torres], como la junta de jueces de Ibiza seguimos empeñados en conseguir un pronto restablecimiento del servicio judicial [en la isla]».

«Vacilaciones»

Según el TSJB, desde el 13 de febrero han surgido «vacilaciones, reticencias y disconformidades» con lo inicialmente validado dentro del grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Justicia para la reubicación de espacios en la planta cuarta de la torre 1 del edificio Cetis, tanto para el servicio de guardia como para parte de los de Instrucción.

Dijeron desde el TSJB que «por segunda vez los acuerdos de la junta sectorial de jueces del orden jurisdiccional penal de Ibiza contienen propuestas que no concuerdan con lo validado» por el juez decano, «el órgano competente en este aspecto». Asegura el TSJB que la propuesta de «despachos independientes „para un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un médico forense cuando presten servicios de guardia„ no se había planteado hasta ahora» y que sustituye una anterior «cuando estaban prácticamente finalizados los trabajos de adaptación».

Sobre esto, el juez decano dijo ayer que la petición de que el juez de guardia, el secretario y el forense dispongan de despacho propio sigue en pie.