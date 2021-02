Un guiso de rape con patatas le ha valido a Jaime Pérez, ibicenco de 11 años, su pasaporte a la sexta edición de 'Masterchef Junior', es decir, el ansiado delantal blanco. El pequeño, además, ha superado su primera prueba eliminatoria, lo que significa que continúa en el concurso, que se estrenó ayer por la noche en La Primera de TVE.

Mientras picaba pimiento para su guiso de la última prueba del cásting, celebrada en plató, Jaime explicó que está convencido de que puede ganar el concurso. Eso fue justo antes de que el joven recibiera, en su puesto de cocina, la visita de uno de los jueces del concurso, Pepe, que le puso en un simpático brete. Rodríguez aseguró que le habían chivado que Jordi Cruz era su juez favorito, algo que Jaime negó asegurando todo lo contrario: "Es el que menos me gusta". Acto seguido, Rodríguez avisó a Cruz, que se plantó en la cocina del ibicenco y se enteró de todo. "¿Qué es lo que no tegusta de mí?", le preguntó. "Nada", contestó Jaime antes de darse cuenta del error. "¡Todo!", rectificó, a toda prisa, sin perder la sonrisa. "Más te vale que te salga muy rico, amigo mío", le espetó el juez, con sorna antes de dirigirle al pequeño una simpática mirada. El guiso de rape le salió de rechupete. "Has repetido, eso es buena señal", le dijo a Samanta Vallejo-Nágera cuando ésta probó su plato. Y consiguió uno de los 16 delantales blancos que le convierten en concursante. Cuando se lo dieron, Jaime no pudo evitar abrazar a los tres jueces. También a Jordi, que antes de ponérselo, le dijo: "Ya puedes hacerlo bien". "Ya lo ha hecho bien", le soltó Pepe antes de que los dos se pusieran a reír. "He conseguido el delantal hasta con la manía que me tiene Jordi", comentó luego el pequeño.

El concursante ibicenco tuvo menos suerte en la prueba de grupo, que en esta ocasión les llevó hasta Gran Canaria, a las dunas de Maspalomas. Por azar, a Jaime le tocó el equipo azul, que fue el que menos puntuación obtuvo tras el cocinado, en el que tuvieron que preparar un menú para 80 personas inspirado en la gastronomía de la isla: potaje de berros y carne fiesta con verduras torneadas. Aunque la carne les quedo bastante bien no ocurrió lo mismo con el potaje. Así, Jaime Pérez acabó teniendo que disputar la pueba de eliminación: preparar, nada más y nada menos que un plato con insectos. El vencedor, eso sí, conseguiría un viaje a Los Angeles.

Mientras cocinaba su plato con los saltamontes que le habían tocado, el pequeño habló animadamente con el cocinero invitado, Jorge Brazalez, ganador de la edición adulta de 'Masterchef' que trabaajaba en Formentera. "No te he visto nunca", le dijo el invitado a Jaime, que le contestó que algunos amigos sí le habían visto a él "en los chiringuitos". Fue uno de los más rápidos en acabar su plato. Y de los más limpios, según destacó Samanta. Jaime preparó unos "saltamontes mexicanos", es decir, con tortillas y guacamole. "Está rico y tiene pocos fallos", le indicó Jordi Cruz después de probarlo. "Estoy orgulloso de mi plato. A ver si consigo el viaje a Los Angeles", deseaba el pequeño, que no podía dejar de saltar de alegría y daar palmas cuando pepe Rodríguez comunicó a los concursantes que el mejor de la prueba, el que se llevaba la máxima puntuación y el viaje a Los Angeles (además de seguir en el concurso una semana más) era, precisamente, Jaime.

Resulta complicado sorprender a Jaime en una actitud pasiva. No para. Es un torbellino. Residente en Valladolid desde hace diez años junto a su hermano Nacho (de 14 años) y sus padres Patricia, azafata de vuelo, y Álvaro, que trabaja en una bodega de vinos en la Ribera del Duero, este joven nacido en Ibiza hace 11 años aprendió a cocinar con sus abuelas, Stella y Cristina. Así, y además del basket (su ídolo es Lebron James), Jaime desarrolló desde la infancia una pasión irrefrenable por la cocina. Por este motivo, jugar en la NBA y abrir un restaurante en Ibiza son dos de sus sueños.

La noche del domingo participó en el último casting de la sexta edición del concurso de Radio Televisión Española (RTVE) MasterChef Junior desplegando su desparpajo y simpatía habituales. En Ibiza, su familia y amigos siguieron su estreno televisivo en Ebusus, el centro cultural de Vara de Rey del que es socia la familia de su madre.

El pasado verano (la familia visita Ibiza, isla de origen de la madre, todas las temporadas y las vacaciones de Navidad y Semana Santa), Jaime comentó su sueño de concursar en MasterChef Junior. Y no ha parado hasta conseguirlo.

El mérito de Jaime es enorme si se tiene en cuenta que se presentaron a las pruebas más de 6.000 niñas y niños, según se explica en la web del programa (fuentes de la productora declinaron ayer domingo ofrecer información del concurso más allá de lo que se publica en esta página de internet).

En su última prueba para entrar en el programa, este joven estudiante de sexto de Primaria tuvo que competir con otros 25 finalistas. De todos ellos, nueve deberán abandonar el plató para que se queden los 16 delantales que finalmente participarán en MasterChef Junior.

El jurado, compuesto por los mediáticos Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, debía decidir quiénes habían salido mejor parados de la preparación de unas patatas a la riojana o un guiso de rape con patatas, apuntan en la web.

