El juzgado de instrucción número 4 de Ibiza ha condenado por un delito leve de amenazas al conductor de un taxi pirata, José Guilber Cordova Guerrero, que fue denunciado por un taxista del municipio de Vila que le pidió que dejara de ofrecer sus servicios a turistas en la zona de Platja d'en Bossa.

Los hechos juzgados se produjeron el pasado 21 de mayo, a la una de la madrugada, en la parada de taxis de la avenida de Pere Matutes Noguera, donde el denunciante, que se encontraba en su turno de trabajo, observó al taxista pirata en plena acción y le advirtió de que no podía estar allí captando clientes. Según consta en la sentencia, el infractor no sólo se negó a desistir en su actividad, sino que amenazó al conductor que le pedía que se fuera.

«Ya he estado en la cárcel»

«Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, te voy a arrancar la cabeza», gritó el pirata al taxista. «Voy a terminar contigo, no sabes ni quién soy ni de dónde vengo y ya he estado en la cárcel», siguió amenazando.

Tras estos hechos, el taxista interpuso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, en la que declaraba que el mismo pirata ya le había proferido amenazas de muerte el verano anterior por unos hechos similares. La sentencia condena al conductor pirata por un delito leve de amenazas a una multa de 180 euros y al abono de las costas procesales.

A lo largo de este año, el Consell de Ibiza ha abierto 131 expedientes por incumplimientos de la Ley de Transportes a conductores que ejercen como taxistas pirata, según se detalló en la última reunión de la comisión de seguimiento del Plan contra el intrusismo, celebrada el pasado 20 de noviembre. Estas actas de infracción son provisionales y podrían aumentar, ya que la Guardia Civil interpuso durante el verano un total de 228 denuncias.

La comisión de seguimiento está formada por el Consell, Govern balear, dirección insular de la Administración del Estado, Guardia Civil y Ayuntamientos.