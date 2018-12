La ONCE: Décadas transformando vidas en Ibiza

Carmen García Lanzas nació con cataratas congénitas. Era el año 1948. «Mi padre siempre tuvo la preocupación de llevarme a todos los médicos. Vivía en Granada y me vio el mejor que había allí y luego otros, todos los mejores, pero no había nada que hacer», explica. García Lanzas recuerda cómo «en aquellos tiempos, al tener una hija con un problema, se la cuidaba para que estuviera bien, pero no se la incorporaba a nada». «Yo tenía una hermana y en mi casa, lo que se le compraba a ella, a mí también, pero según mis padres yo no necesitaba otra cosa. Y eso era un fallo garrafal», apostilla.

Recuerda que siempre se había «defendido»: «Yo veo sólo con un ojo, pero me había defendido bien. El problema fue cuando me interesó leer». Cuenta que iba a la escuela pero la maestra le decía que «estaba ocupando el sitio de otra que podía aprender». «Decía que tenía que apartarme a un lado. Mira tú lo que eran aquellos tiempos. Y mi madre, la pobre, no me llevaba al colegio sino a una amiga y allí aprendí cómo se ponía Lanzas, cómo se ponía García, pero nada más. Luego, con mis amigas, me enseñé yo misma a leer y leía aunque me costaba trabajo», relata y hace referencia a las gafas que llevaba entonces y que no eran como las de ahora, «que tienen una cosita montada» –señala la parte superior– que la ayuda en la lectura.

En 1985, «ya adulta», García Lanzas llegó a la ONCE. «Mi padre murió, la cosa cambió y necesitaba dinero, pues aparte de otras cosas, el dinero es muy importante, pues te da seguridad en todo. Entonces fui a la ONCE», resalta y apostilla que se presentó allí sola, sin su familia, pues ellos «no querían». «Me decían: '¿Y tú qué necesidad tienes de eso?'», rememora y aclara que después, con el tiempo, su madre «lo entendió». «Y cuando llegué el delegado me preguntó: '¿Y tú dónde has estado hasta ahora, que no has venido?'. Y le contesté: 'Haciendo el tonto'», cuenta.

Resalta que, al principio de la ONCE, sólo se sabía «que era una cosa en la que vendían cupones los ciegos, pero no se conocía todo el mundo que hay detrás». Pero subraya: «Y sí, lo importante es vender porque hay que comer cada día, pero todo lo demás también lo es, y quizás más».

A partir de entonces su vida cambió. «Fue un cambio rotundo. Si la ONCE no existiera, habría que inventarla», sentencia. Y es que, resalta, allí la ayudaron a estudiar y aquello le facilitó poder sacarse «el certificado de estudios primarios» que no había podido obtener de niña. «También conseguí aparatos buenos para leer bien», afirma y explica que ahora tiene un ebook, con «una letra enorme» que le facilita la lectura. «Todo eso lo he conseguido yo a partir de relacionarme con la ONCE», afirma. «Y económicamente ganaba un sueldo», no olvida comentar García Lanzas, que se jubiló en 2009. «Tenía mi vida, podía depender de mí misma. Fue un cambio rotundo», concluye.

Los inicios, bastones y escuelas

La Organización Nacional de Ciegos Española (ONCE) nació el 13 de diciembre 1938, hace 80 años, cuando se unificaron todas las asociaciones entonces existentes en una única. «En la década de los años treinta del pasado siglo surgieron distintas asociaciones, pequeños grupos de personas ciegas que pusieron en marcha las primeras rifas como medio de vida en un país, por aquellos años, deprimido social y económicamente», cuenta la ONCE en su página web, donde resalta: «Estas modestas rifas son el antecedente del actual cupón de la ONCE, y estas asociaciones, tras su unificación, cimentaron los inicios de esta institución».

A Ibiza, donde también existía una Asociación Ibicenca de Ciegos que organizaba una rifa, la ONCE llegaría unos años después, concretamente en febrero de 1947. «Eran escasamente una docena de vendedores que empezaron la venta diaria del cupón, con el que se ganaban dignamente un salario», resalta un documento facilitado por el director de la ONCE de Ibiza, Mariano Torres, sobre la historia del colectivo. Entonces, los premios eran «muy pequeños»: «El cupón era de tres cifras, costaba 20 céntimos y los premios eran el reintegro, 2,5 pesetas a las dos cifras y 25 pesetas a las tres».

Desde el principio, cuenta Torres, el dinero que recaudaba la ONCE era para dar «servicio a los ciegos». «Al principio lo que se daba era poca cosa. Tenían un señor que les enseñaba a manejar el bastón y estaban los colegios de la ONCE, no había otra cosa». A estas escuelas, recuerda, acudían niños y niñas ciegos, que hacían allí el curso escolar y contaban con todo el material adaptado. La hermana de Torres, precisamente, fue una de las alumnas: «Mi hermana estuvo internada en la de Alicante, que era la que nos tocaba a los de Balears», recuerda y agrega que los fines de semana la familia iba a verla.

Él, en cambio, no asistió nunca. «Yo iba allí de visita, sólo de visita. Yo estudié en el colegio ordinario, en Sant Antoni», afirma y resalta que sus padres nunca le «forzaron»: «Yo no quería porque para mí estar en la ONCE era como certificar que ya era ciego».

Torres, que tiene retinosis pigmentaria, resalta que en los primeros años de colegio se «defendía bastante bien». «Con esta enfermedad pierdes campo de visión y la visión nocturna; recuerdo ir con la bicicleta, hacerse de noche y no poder volver a casa, me tenían que acompañar», indica. Conforme fue creciendo, su visión fue disminuyendo y en la adolescencia tuvo «un bajón muy fuerte». «Los últimos años del colegio fueron muy difíciles», asegura y rememora que él se acostó una noche leyendo un tebeo y a la mañana siguiente ya no veía las letras.

En 1988 entró en la ONCE, aunque señala que al principio tenía «poca actividad». «Me enviaron a un centro de baja visión en Barcelona, vi un par de lupas, de prismáticos», apunta y señala que entonces él trabajaba en casa y no tenía «demasiadas dificultades laborales». «Me mandaban a hacer recados y cada vez me costaba más encontrar los sitios. Me ponía en la acera de enfrente a leer letreros pero no los veía. Volvía y decía: 'Uy, había tanta gente que no he podido ni entrar'. Pero en realidad no lo había encontrado», explica y agrega que algo que le sucedía, como a muchos otros, es que «jamás» preguntaba.





«Volví a la ONCE y pedí ayuda»

«A los 29 ó 30 años, cuando perdí prácticamente la visión, volví a la ONCE, pedí ayuda y me enviaron a un centro de rehabilitación, donde estuve tres meses», cuenta. Y a partir de ese momento su vida cambió de una forma «brutal». «Es que con 30 años yo hacía vida de viejo. Estaba en casa, escuchaba la radio, iba a hacer algún recadito, pero porque conocía el pueblo», señala y recuerda lo complicado que era bajar al paseo de Sant Antoni y enfrentarse «al mar de sillas y mesas» allí instaladas. «Me lo llevaba todo por delante», añade. Así, en el centro de rehabilitación, aprendió «un poco a vivir sin ver».

En este proceso de cambio, un momento duro fue afrontar que debía utilizar bastón. «Cuando la técnica de rehabilitación me lo enseñó y me dijo: 'Mariano, esto es lo que hay', me harté de llorar. Me costó muchísimo y tuve ayuda psicológica. La psicóloga me decía: '¿Por qué no quieres llevarlo si con él ves que encuentras los escalones, que no tropiezas, que no te pegas golpes?' Y entonces piensas: 'Pues es absurdo», relata y apostilla que, al final, se asume «la nueva situación».

A su vuelta a la isla y teniendo muy claro que no sería de las personas que regresan a su vida anterior –recuerda cómo al llegar pidió que le dejaran en casa y que le esperaran en el restaurante donde habían quedado sus familiares, que él iría solo–, solicitó vender el cupón y empezó a trabajar en Ibiza, primero, y luego en Sant Antoni. Se marchó fuera y cuando estaba en Palma, viviendo y trabajando, le llamaron para ofrecerle ser el delegado de la ONCE en Ibiza y Formentera. «Ahora en enero hará ya once años», puntualiza y agrega que para él, como ibicenco, asumir y desempeñar este cargo es «lo más grande del mundo».

«Para mí la ONCE supuso un cambio total en mi vida», subraya Torres, que afirma que él no sólo debe agradecerle a esta institución «tener un trabajo y ser director» de la unidad de las Pitiüses sino, por encima de todo, el cambio que dio su vida. «Es una putada no ver y me gustaría mucho, pero no lo echo de menos para nada», asegura.

Sorteos unificados y crecimiento

A partir del año 1984 la ONCE experimentó «un crecimiento espectacular» que llegó de la mano de la unificación de los sorteos comarcales que se hacían en España. «Pasó a ser un único sorteo nacional y la ONCE empezó a ser una organización potente y a crear muchos más servicios sociales», cuenta Torres. «El 2 de enero de 1984, el sorteo de la ONCE pasa a ser nacional, los cupones tienen cuatro cifras, los premios aumentan sustancialmente», recoge la entidad en su web, donde agregan que «la bonanza cristalizó de inmediato en la creación de más servicios sociales para las personas ciegas y el desarrollo de los ya existentes, colocando a la organización como referente mundial en la prestación de servicios especializados».

La fundación del perro-guía; la escuela de fisioterapia; el centro de investigación, desarrollo y aplicación tiflotécnica –«a nosotros la tecnología nos ayuda muchísimo», subraya Torres–; los centros de recursos educativos; el aumento de los servicios con técnicos de rehabilitación, maestros o psicólogos son algunas de las novedades y mejoras que se fueron introduciendo en la institución y que llegan hasta el día de hoy.

«Cambió también la filosofía: en vez de que los niños ciegos vayan a un colegio sólo de ciegos, pasan a estudiar en su entorno y tienen maestros de apoyo que van a sus centros», explica Torres mientras García Lanzas apostilla que ése es «uno de los avances grandes» que ha habido en los 80 años de historia de la ONCE. Actualmente, en Ibiza son 17 los niños ciegos o con deficiencias visuales que están escolarizados y que cuentan con el apoyo de dos maestras –una de la ONCE y otra de la conselleria de Educación, con quien se mantiene un acuerdo– que acuden a los colegios donde están matriculados «dependiendo de la necesidad de cada uno». «El apoyo se les presta desde pequeñitos y hasta la universidad», subraya Torres.

Y es que la ONCE pone a disposición de sus afiliados todos los servicios con los que cuenta. En este sentido, el delegado de las Pitiusas resalta que cuando una persona nueva llega –debe cumplir unos parámetros de baja visión–, se hace un acto de acogida para darle «la bienvenida a la casa». «Le explicamos los servicios que tiene la ONCE y se le deriva a la trabajadora social, que le cuenta lo que podemos hacer o no en función de su déficit visual», resalta y agrega que todo el proceso a seguir depende «de las necesidades y las aspiraciones que cada afiliado tenga». «Consensuamos y desarrollamos un plan de actuación para cada persona y a partir de ahí los técnicos intervienen en lo que pueden para ayudarla», afirma.

En Ibiza y Formentera hay en estos momentos en torno a 150 afiliados: «De niños pequeños a personas muy mayores, y desde gente que no ve nada a quien ve poco, algún sordociego o con discapacidad intelectual añadida», comenta Torres. Y aunque en las Pitiusas no hay técnicos –sólo están aquí las dos maestras–, éstos se desplazan desde Palma siempre que «hacen falta». Respecto a los vendedores, en estos momentos rondan los 80, si bien Torres aclara que no todos son ciegos o tienen alguna dificultad visual; al contrario, son más las personas con otras discapacidades. Esto es así gracias a que la ONCE tiene una vertiente enfocada al ámbito laboral abierta a personas con cualquier discapacidad, además de la de servicios, que es únicamente para los afiliados y que es totalmente gratuita para ellos. «Con la venta de nuestros productos se financian los servicios», comenta el delegado de la institución en las Pitiüses, que detalla que sólo se pagan, por ejemplo, elementos como el bastón o la lupa, y a precio de coste.





Diagnosticada con cinco años

Una de las afiliadas y también vendedora es Inmaculada Caro, de 37 años. A ella le diagnosticaron retinosis pigmentaria con cinco años. «Mis padres se dieron cuenta de que yo no veía porque se me caían los juguetes al suelo y los buscaba con las manos», explica. Intentó afiliarse a la ONCE, pero el campo de visión que tenía en aquel momento «superaba los parámetros» exigidos y no pudo hacerlo. En la escuela, recuerda, necesitaba mucha ayuda y en su etapa académica apunta que se encontró desde «profesores muy buenos que se empeñaron» y la ayudaron en lo que pudieron, a otros «que pensaban que era un cuento chino».

En el año 2007 se afilió por fin a la ONCE y en enero de 2008, empezó a vender cupones. «Y mi vida cambia totalmente. Te sientes realizada como persona por la autonomía que esto te da. Conoces a muchísima gente y todo el mundo te arropa, como una familia. Sientes que no eres el bicho raro», resalta Caro, quien explica que «de un día para otro» dejó de ver el teléfono móvil –«antes llevaba gafas y podía leerlo perfectamente», precisa– y que sobre los 30 años se quedó ciega. «Otra cosa con la que me quedo de aquí es que aprendes mucho de tus compañeros. Valores de superación, coges trucos, te haces independiente. Yo vivía con mis padres y con mi hija mayor y allí me di cuenta de que si tantos compañeros vivían solos, yo también tenía que volar», cuenta y agrega que buscó casa y se adaptó a ella con la ayuda de un técnico de rehabilitación, que la asesoró. «Y luego está el tema de aceptar que tienes la enfermedad y del bastón, que es algo que me ha costado mucho y me sigue costando porque me siento muy observada y cohibida», afirma y añade que estando en la ONCE recibió también apoyo educativo e hizo el acceso a la universidad para mayores de 25.

«Yo soy una persona muy feliz y claro que me gustaría ver, pero no cambio la vida de personas que ven por la que yo tengo. Tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis hijas», cuenta con su niña de dos meses en brazos. «Mucha gente piensa que decidir tener otro hijo era una locura. La gente aún tiene muchos prejuicios», comenta y subraya que ella es «totalmente capaz». «Probablemente necesite ayuda en algunas cosas, pero quién no», plantea. Y concluye, satisfecha, que la ONCE, «por supuesto», ha formado parte de esa «plenitud» que siente hoy en día.