La luz de babor al entrar en el puerto de Ibiza

La entrada al puerto de Ibiza está señalizada por dos luces. A estribor se enciende, noche tras noche, la luz verde del espigón del dique de es Botafoc. Y a babor, la luz roja de la marca lateral que corresponde al sistema de balizamiento de esta parte del mundo alumbra, al caer el día, a los navegantes que arriban a la ciudad y les indica la entrada correcta a puerto. Es la luz de babor. Y está instalada sobre s'illa Negra, una pequeña roca bajo la ladera de es Soto Fosc, al sureste, entre la Punta de la Mar Loca y la caleta de s'Arany, una zona que décadas atrás era frecuentada por los muchachos de Dalt Vila y los alrededores. La baliza roja fue instalada en el año 2004, después de que se construyera el dique de es Botafoc y fuera necesario situar, enfrentada a la luz que se colocó en su extremo, la segunda luz que balizara la antedársena de Ibiza.

S'illa Negra, aunque no parece destacar mucho desde la costa, de la que dista menos de 200 metros, se revela menos pequeña al acercarse a ella en llaüt. Dibuja una ladera inclinada hacia el sur, está cubierta por un manto verde y en uno de sus lados, mirando a tierra, se ha fabricado un diminuto muelle de cemento para amarrar la embarcación en la que puedan arribar los técnicos en señales marítimas que deben vigilar el buen funcionamiento de todas las balizas y faros de Ibiza y Formentera.

Y s'illa Negra no es el único islote del litoral pitiuso que recibe tal nombre, el mismo que el séptimo álbum de las aventuras de Tintín y Milú, sólo que en el cómic de Hergé, la isla es realmente oscura y su nombre parece así tener mayor sentido. Son rocas negras también las que conforman la Isla Negra bautizada por Pablo Neruda. Sin embargo, las islas negras que pueden encontrarse alrededor de las Pitiusas no resultan ser muy sombrías. Y s'illa Negra con la luz de babor no debe confundirse con ses illes Negres que se encuentran al oeste de s'illa des Penjats y de las que se extrajo la piedra de marés con la que se construyeron los cantos, las aristas, de los baluartes del proyecto del ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi; en los de Sant Bernat o Sant Jordi pueden observarse estas piezas, diferentes al resto de los muros.

Aguas turquesas

Entre los topónimos pitiusos no es infrecuente el color negro como sustantivo, y existe incluso Cala Negra, en la zona de Pou d'es Lleó, y las Puntes Negres en Formentera. Al menos cinco cuevas se denominan así, incluida la que se encuentra sobre la superficie del agua bajo la urbanización Club Delfín (en sa Punta Negra). Esta cueva, a la que puede accederse navegando con una embarcación pequeña, destaca por la luminosidad que reflejan sus aguas turquesa, no por su oscuridad, a pesar de tratarse de una caverna.

Pero si s'illa Negra, la que guarda la marca lateral de babor, tiene conexión con algún otro punto geográfico con el que comparta nombre, es con otro pequeño islote, alargado, escorado al noroeste y a 200 metros de la costa, que se encuentra muy cerca, bajo la Punta del Calvari y de es Salt de s'Ase, un punto que antiguamente era conocido como s'illa Negra del Sud o s'illa Negra de Ponent. Un buen día, sin embargo, amarraron a sus rocas una corbeta bautizada como 'Josefa' y, desde entonces, prosperó el nombre de sa Corbeta o s'illa de sa Corbeta para hacer referencia a este pedazo de tierra que forma parte del conjunto de pequeños islotes que pueden encontrarse desde el puerto de Ibiza hasta el inicio de es Freus. La citada corbeta, un buque para la guerra, fue construida en el año 1860 allí mismo, en es Salt de s'Ase, donde en el siglo XIX existieron unos astilleros.

Respecto a los otros islotes que pueden verse en la zona, justo al sur de sa Corbeta y dejando, a medio camino, s'illa de ses Rates cercana de la costa, se alejan es Malvins, es Malví Pla, es Malví Gros, sa Xella Grossa y sa Xella Petita, a 177 grados del faro de es Botafoc y a aproximadamente una milla y media de distancia. A su extremo este se observan es Dau Gros y es Dau Petit, donde, el 11 de julio de 2007, el 'Don Pedro' encontró su final como buque para convertirse en pecio. Y aún más al sur, la última isla frente a Platja d'en Bossa y antes de llegar a es Freus, se divisa s'Esponja, a 2,2 millas del faro. Desde los baluartes de Ibiza, la perspectiva de la situación de estos islotes, con Formentera al fondo, es inmejorable.