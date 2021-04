«Es escandaloso ver cómo en los establecimientos en los que trabajamos se cobran cientos o miles de euros por una noche cuando vemos que nuestro salario es poco más que mileurista». Así de contundente se ha mostrado Milagros Carreño, portavoz de las ´kellys´ en Ibiza y Formentera, durante la concentración convocada esta tarde en Vara de Rey para reivindicar unas condiciones de trabajo «dignas».

La protesta ha congregado en el paseo a un centenar de limpiadoras, además de a un nutrido grupo de políticos de Podemos y Guanyem. Estos últimos, en esta ocasión, se han quedado a un lado. Las propias convocantes habían pedido a políticos y sindicatos que se mantuvieran al margen, después de que el año pasado todos se sumaran a las protestas y, como han denunciado las limpiadoras en el manifiesto: «Hemos visto muchas fotos con políticos, promesas que todavía no se han hecho realidad y que no llegan después de varios años de movilizaciones. Y aunque ha habido un cambio en el gobierno estatal, todo sigue igual».

Carreño, a quien, nerviosa, le temblaba el manifiesto en las manos, se ha dirigido directamente a ellos: «Hemos salido a la calle para pedir a nuestros gobernantes que de una vez nos escuchen y tomen las medidas necesarias para que nuestro trabajo no sea una carga insoportable. Para que nuestra vida diaria sea digna como la de cualquier otra trabajadora o trabajador».

«¡No tengáis miedo! ¡No tengáis miedo!», coreaban las manifestantes, que sostenían una pancarta en la que se podía leer: «Kellys de Ibiza y Formentera en lucha. Exigimos la jubilación anticipada ya, menos carga de trabajo, no a la explotación laboral». Muchas de ellas, en vez de pancartas han enarbolado unos ingeniosos carteles, hechos por ellas mismas, que simulaban los señalizadores de ´peligro, suelo mojado´ y en los que habían pegado ilustraciones de limpiadoras: con guantes de goma rompiendo unas cadenas, arrodillada limpiando el suelo, arrastrando un pesado carrito, con la lengua fuera junto a una aspiradora y un cubo y cargando, ella sola, con una escoba, un mucho, un recogedor, un cepillo, varios trapos, el plumero, el limpiacristales... «Peligro: trabajo precario», se leía bajo algunas de las ilustraciones.

En el manifiesto las camareras de piso han denunciado las «actitudes machistas y humillantes» que sufren en su trabajo, la brecha salarial con sus compañeros hombres, que no tienen derecho a gozar de su jornada de descanso, que algunas tienen que prolongar su jornada de trabajo «para acabar la tarea que les es impuesta si no quieren ser despedidas», el ritmo «frenético e inhumano», una carga de trabajo que afecta a su salud y el «estrés constante» por el miedo a no llegar a tiempo. «¡No somos máquinas pero tenemos que doparnos para poder afrontar nuestro trabajo», ha exclamado la portavoz mientras sus compañeras, en silencio, asentían.

Las ´kellys´, que se sienten «invisibilizadas», han pedido también que se reconozca su labor y su profesionalidad: «Muchas llevamos décadas trabajando y dejándonos la piel para que las estancias estén perfectas cuando lleguen los turistas, sean lo más acogedoras posibles y puedan disfrutar de sus vacaciones». «Durante muchos años hemos sido ignoradas por el empresariado y los sindicatos. ¡Esto tiene que cambiar ya de una vez!», han concluido.