«Ojalá mi hijo pudiera aprovechar la 'transición a la vida adulta' del aula Ueeco del instituto. Estos recursos están enfocados para niños que puedan aprender a desenvolverse en su vida diaria. Mi hijo no puede», afirma Mari Carmen Escandell, madre de un niño con discapacidad que lleva desde finales del curso pasado solicitando a la conselleria balear de Educación que su hijo pueda quedarse en el colegio en el que está escolarizado en vez de pasar al instituto. La madre destaca que su hijo, aunque cumple los 16 años, es «como un niño de cinco años» físicamente (pesa unos 22 kilos) y «como un bebé» neurológicamente, por lo que «no puede aprovechar» los recursos del aula especial del instituto, «enfocados para niños que puedan aprender a desenvolverse en su vida diaria».

Por este motivo, antes de que finalizara el pasado curso, solicitó a la conselleria que le permitiera quedarse en el colegio de Can Raspalls «siempre que eso no supusiera quitarle la plaza a otro niño».

Desde el primer momento, la conselleria de Educación denegó a la familia la posibilidad de quedarse en el colegio alegando que el niño, al superar los 16 años, debe estar escolarizado en el instituto y no puede continuar en el colegio. De hecho, desde el servicio de atención a la Diversidad del Govern le sugirieron a la familia que, si no estaba de acuerdo con la plaza en el aula Ueeco (Unidad Específica Educativa en Centro Ordinario) del instituto Sa Colomina que le habían asignado, podía pedir una plaza para su niño en el centro de educación especial de Sant Josep, gestionado por la asociación Amadiba.

La madre insistió en que la mejor opción para su hijo era quedarse en el colegio, donde está «garantizada» su inclusión. Escandell explica que en el colegio su hijo asiste de forma regular a las clases de Infantil, donde, a pesar de sus limitaciones, se relaciona con los otros niños. La madre destaca que el pequeño no sólo está muy bien atendido en el aula especial del colegio sino que el resto de los escolares lo conocen e interactúan con él. Esta relación con los demás, lamenta, será «imposible» en el instituto, donde no existe la posibilidad de estas clases combinadas que favorecen la inclusión.

Además, la madre recordó a la conselleria de Educación que hace unos años permitió a una chica con discapacidad permanecer hasta los 21 años en un colegio de Santa Eulària «porque el instituto no tenía aula Ueeco y, entonces, a la conselleria le interesaba que se quedara en el colegio».

Escandell ha vuelto a presentar esta semana un escrito en la delegación territorial de Educación reclamando, ahora que sabe que no se han completado las plazas del aula Ueeco de Can Raspalls, que permitan a su hijo seguir escolarizado en ella. Esta madre critica que la conselleria únicamente tenga en cuenta la edad del niño para asignarle una plaza y no sus necesidades. En este sentido, denuncia que las personas que firman el informe en el que se amparan para denegar la permanencia en el colegio «ni siquiera conocen» a su hijo: «¿Cómo pueden saber ellos qué recurso es mejor para él si no le han visto en su vida? Sólo se basan en un nombre, una edad y un grado de discapacidad».

«¿Porque no se le puede mantener en Can Raspalls si no le quitamos la plaza a ningún alumno y el colegio (equipo directivo, equipo de aula Ueeco) está de acuerdo con nosotros?», pregunta la madre en la carta que ha entregado, en la que también pregunta a los responsables de la conselleria por qué antes de asignarle una plaza «no miran las necesidades» del niño, que deben ser más importantes que la edad cronológica. En la carta también recuerda a la conselleria que, según la normativa, el aula Ueeco de Sa Colomina debe reducir las plazas si acoge a alumnos con movilidad reducida, como es el caso de su hijo, por lo que les pregunta cómo van a organizar la clase. «¿Qué necesidad hay de masificar un aula con cuatro alumnos con movilidad reducida y otro autónomo y, mientras, dejar el aula de Can Raspalls casi vacía, con dos alumnos, cuando la ratio es de siete?», concluye Mari Carmen Escandell.