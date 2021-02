Un motorista de 50 años de edad y nacionalidad española falleció en la madrugada de ayer a consecuencia de un accidente de tráfico que se produjo a las a las 5.58 horas en el barrio de Can Cantó, en el municipio de Ibiza. El fallecido es Vicent Serra, trabajador de la carnicería Can Marsoc, ubicada en la calle Pere Francès de Vila. Iba a trabajar cuando sufrió el accidente. Según la información del Ayuntamiento de Vila, el 112 avisó a la Policía Local, que se encargó del atestado. La moto circulaba por la calle es Jondal en dirección Can Cantó. A la altura de la calle Peralta, una furgoneta que salió de un descampado se incorporó a la vía y chocó con la motocicleta.

El motorista fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde falleció en el mismo servicio de Urgencias. Desde este centro hospitalario explicaron ayer por la mañana que el hombre presentaba traumatismos tan graves que los médicos no pudieron hacer nada por él.

Positivo en drogas

Los agentes de la Policía Local de Ibiza practicaron al conductor de la furgoneta la prueba de alcoholemia, que dio resultado negativo. Se trata de un hombre español de 33 años de edad. También se le realizó el test de consumo de estupefacientes, y dio positivo , en concreto en hachís y cocaína. Los agentes detuvieron al conductor de la furgoneta y realizaron diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico.

Desde que comenzó el año han fallecido cinco motoristas en las carreteras de las Pitiüses, cuatro en Ibiza y uno en Formentera. El anterior accidente mortal se produjo en Formentera el martes de la semana pasada por la noche. Un joven de 24 años de edad y nacionalidad cubana en el kilómetro 9 de la carretera de la Mola, un lugar en el que ocurren muchos accidentes.

El joven motorista conducía un ciclomotor e invadió el carril contrario. Por este motivo, el ciclomotor, marca Peugeot, chocó de forma frontolateral contra un turismo Mitsubishi conducido por un hombre de 60 años, que resultó ileso.

Hasta la fecha, en 2018 han fallecido siete personas en accidentes de tráfico en las Pitiüses. El pasado 1 de mayo un hombre de 30 años y nacionalidad española falleció de madrugada tras chocar su motocicleta contra un taxi en la carretera que une Ibiza con Santa Eulària, la EI-200.

El primer accidente mortal del año se produjo el 22 de enero con la muerte de otro motorista de 30 años. En este accidente no se vio involucrado ningún otro vehículo, ya que, al parecer, se trató de una caída fortuita cuando se encontraba en la salida del pueblo en dirección a Vila.

Entre dos coches

Tan sólo cuatro días más tarde, el 26 de enero, una colisión fronto-lateral entre dos vehículos en el kilómetro 8,900 en la carretera de Cala Llonga (EI-100), después de la urbanización de Roca Llisa, se saldó con la muerte de un conductor holandés de 49 años.

Casi un mes después, el 20 de febrero, un ibicenco de 73 años de edad que iba en moto murió en la carretera que une Sant Antoni y Sant Josep, cerca del restaurante Sa Soca, tras chocar contra un camión de tres ejes. El motorista se incorporó a la vía y el camionero no pudo hacer nada para esquivarlo.

No habían transcurrido ni siquiera 24 horas cuando un hombre de 75 años, de Italia, falleció la mañana del 21 de febrero tras ser atropellado por un camión en Jesús cuando se encontraba en el cruce entre la carretera de Cala Llonga y la avenida de es Cap Martinet.