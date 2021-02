Las compañías de autobuses Voramar el Gaucho, que pertenece al grupo Alsa, y Lucas Costa defienden que el traslado a la estación de autobuses de Vila (Cetis) no se lleve a cabo en verano, en plena temporada turística. La compañía Sagalés, que además es la concesionaria de la terminal de sa Colomina, es la única de las operadoras que defiende que el traslado se puede hacer en julio o agosto sin que suponga ningún problema. Sagalés adquirió hace un tiempo las compañías HF Vilás y Autobuses San Antonio, cuyos propietarios, en su día, fueron muy hostiles con el Cetis.

El gerente de Voramar el Gaucho, Josep Maria Cardona, considera «arriesgado» el traslado en este momento, ya que supondría «replantear las líneas», con cambios de recorridos, que «se harán más largos». Así lo ha hecho saber al Consell. «Necesitaríamos más personal y recursos. No lo vemos nada claro, la verdad. Además, la gente se despista. Ya lo sufrimos en la anterior ocasión [cuando la puesta en marcha del Cetis se hizo a finales de julio de 2013]. Algunas líneas perdieron hasta un 30% de sus pasajeros, lo cual es muy preocupante», destaca Cardona.

Hay que tener en cuenta que, en el año 2013, Voramar el Gaucho, al igual que el resto de compañías, se opuso a la puesta en marcha del Cetis. «El traslado acarrea una serie de problemas que implican un coste económico. Siempre ha sido igual. Si se llega a un acuerdo con el Consell y se compensa [por ampliar personal o incorporar más vehículos, por ejemplo]... poca cosa podemos decir», reconoce.

Cardona no cree que la migración a la terminal se lleve a cabo este verano, entre otras cosas porque, al margen de la finalización de las obras pendientes, el Consell tiene que llevar a cabo «una serie de trámites» que aún no ha hecho. Se refiere a que la institución ha de cumplir un trámite de audiencia con las empresas de transporte y modificar las concesiones, señala. «Veo complicado que formalmente se pueda hacer el traslado este verano», reitera el gerente de Voramar, en alusión también a que no se ha negociado con el Consell la compensación económica que comentaba anteriormente.

Hasta que se apruebe la nueva concesión única, prevista a partir de enero, la futura compañía que opere en el Cetis no tendrá que pagar por la entrada y salida de cada autobús, pero Cardona señala que con el traslado al Cetis, algunas rutas aumentarán su recorrido «en torno a 1,3 kilómetros». «Podría parecer poco, pero en una ruta de siete kilómetros, como la de Platja d'en Bossa, el incremento, porcentualmente, es muy elevado. Hacer más kilómetros implica un coste de carburante, más tiempo», destaca.

Dudas sobre la operatividad

La empresa del grupo Alsa también ha planteado a la institución «algunas dudas» sobre la operatividad del Cetis, como el hecho de que «se mantenga una única entrada y salida». «Siempre nos ha preocupado. Iremos donde nos envíe el Consell, pero pedimos que se haga con garantías», recalca Cardona.

Por su parte, Lucas Costa, socio de la compañía Lucas Costa, asegura no tener constancia «ni instrucciones» de que el traslado se tenga que hacer este verano. «Pienso que si se tuviera que hacer, nos lo habrían comunicado ya, con una cierta antelación. Creo que ya no se hará», señala. «Lo ideal es que, por cuestiones de operatividad, el traslado se lleve a cabo en temporada baja. No es lo mismo la resolución de imprevistos cuando acaba la temporada que ahora», justifica, al tiempo que agrega: «Vistos los antecedentes, y como supone una operativa complicada, no creo que se haga ya».

El empresario apunta que la compañía está «a lo que diga el Consell», pero advierte de que según qué imprevistos surjan, se resolverían «mejor en temporada baja», destaca.

El representante de Lucas Costa considera «positiva» la puesta en marcha de una estación de autobuses y asegura que «bienvenido será» el Cetis siempre y cuando, advierte, suponga «una mejora» de la situación actual. Y eso será factible «si es operativa». «Es necesaria una estación en condiciones, pero remarco la necesidad de que sea operativa», subraya. Costa recuerda que en julio de 2013, cuando se abrió el Cetis, «la estación no era operativa». «Si se ha subsanado todo [las deficiencias], los usuarios lo agradecerán. Dando por hecho que las intenciones son buenas, la operatividad se demostrará cuando se utilice la estación», indica.