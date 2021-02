Películas, directores, actores, series, escenas... A lo largo de la conversación con David Marqués (Valencia, 1972) van apareciendo sin orden aparente 'El Padrino', Spielberg, Scorsese, 'Grupo Salvaje', Pajares y Esteso, Don Siegel, Mazinger Z, Berlanga, Robert Aldrich, Antonio Isasi, 'E.T.' o las macarradas de Bender. Los hilos se van cruzando, pero sin perder nunca la tensión. «Soy muy abierto, ecléctico si quieres. En el cine no hay nada que me dé vergüenza, le saco belleza a cualquier cosa, que es algo que no me pasa con la música, por ejemplo. Hay cosas que odio a muerte, como la bachata, no puedo con ella, pero en el cine puedo ver a un 'Indiano Jones' indio o a un Supermán oriental o las pelis más infumables de Ozores, aunque tiene otras que están muy bien. Me gusta hasta el cine malo», dice.

Desde que en 1998, hace 20 años, se puso por primera vez detrás de una cámara para dirigir el corto 'Bocanadas', ha realizado dos cortos, cinco largometrajes y otros tantos videoclips. Ha escrito y dirigido dos obras de teatro y ha trabajado como guionista para anuncios y programas de televisión. Y el éxito le ha llegado este año por este camino, con el guion de la película 'Campeones', dirigida por Javier Fesser, que se ha convertido en la cinta española más taquillera, que ya se ha estrenado en Francia en versión doblada y que prepara su asalto a Alemania o Italia.

Marqués no recuerda de dónde le viene la pasión por el cine. «Me gusta desde que tengo uso de razón», se justifica. Pero sí todas aquellas tardes de su infancia y adolescencia en las butacas de los cines Regio o Torres de Sant Antoni devorando el cine monumental de la época, de 'En busca del arca perdida' a 'E.T.'. Y también cuando su padre compró el primer vídeo y empezó a alquilarlo todo. Cuota mensual y «barra libre» desde el cine mudo soviético a la serie Z italiana, gore, terror, ciencia ficción o Pajares y Esteso. Todo valía.

«Empecé a grabar y me hice con una colección de VHS brutal y un día repasando los títulos de la estantería pensé que molaría que hubiera uno mío», rememora. Esa fue la semilla del primer corto: «Estaba en Ibiza. No conocía a nadie ni tenía ni idea de hacer cine. Era casi una utopía. Pero escribí 'Bocanadas' pensando en hacerlo con los medios que tenía: ninguno. Así que el corto era un tío hablando solo en un bar. Conseguí hacerlo, ganó premios en varios festivales y ahí empezó todo».

El director apunta a que lo de especializarse en comedia nació de esa necesidad: «La comedia no era el género que más me gustaba, prefería el thriller y el cine negro. Pero era el más barato de hacer. Se puede generar comedia con los diálogos, mientras otros géneros cuestan mucho dinero. Que mi personaje hable es casi gratis. Fue una cuestión de supervivencia».

«'Crowdfunding' artesanal»

Pedía las cámaras a las televisiones locales y montaba a salto de mata con Betacam. La escenografía y el atrezzo eran préstamos de los comercios de Sant Antoni: «Tengo que agradecer el apoyo de mucha gente. Primero de mi familia, que siempre ha estado ahí, y después de muchos, como la familia Torres, propietaria de los dos cines de Sant Antoni y el videoclub, y muchas empresas que nos prestaron cosas e incluso nos dieron dinero. Era una especie de crowdfunding artesanal . Íbamos pidiendo de tienda en tienda». Y, por supuesto, de los que él llama sus «cómplices», a los que se refiere cuando habla en plural: Jean-Luc Ducasse, Eric Francés, Juanma Redondo y Adrià Collado. Actores, productores, meritorios, músicos y lo que ha hecho falta.

La primera oportunidad de hacer cine de verdad le llegó en 2001, con 'Cualquiera'. Se rodó con el dinero procedente de la venta del guion de 'Bocanadas' y en ella están los pilares básicos de su cine, comenzando por el diálogo. Sello Marqués. «Me siento cómodo escribiendo diálogos -reconoce-. Cuando empecé no tenía conocimientos técnicos, pero hablar sabía. Me di cuenta de que podía provocar carcajadas solo con el diálogo y me he aferrado a eso para ser distinto. Intento escribir como habla la gente de la calle, interrumpiéndose unos a otros, con frases inacabadas, sin autocensura... eso es algo que tiene mucho peligro, pero es que la gente habla así. Cuando estás charlando con un amigo no piensas en lo políticamente correcto o incorrecto. No te cortas».

Pero si una película supone un antes y un después en su carrera esa es 'Aislados' (2005), rodada de nuevo en Eivissa y junto al equipo de sospechosos habituales. «Le tengo un cariño especial -dice-, es la peli que me ha dado más alegrías personales pese a que la hicimos sin presupuesto. Desde el rodaje, que fue una anécdota en sí mismo, porque fue entre amigos y cuando nos cansábamos nos íbamos a la playa, hasta lo que vino después. Me ha devuelto con creces toda la ilusión y el trabajo que puse en ella. Con 'Aislados' viajamos de festival en festival y ganamos muchos premios. La habré visto cien veces en sala y te aseguro que no hay nada como ver a 500 noruegos, por ejemplo, descojonándose con ella. Ves que funciona y te da seguridad. Incluso cuando leía una mala crítica, y las he leído demoledoras sobre algunas de mis películas, pensaba, 'vale, no te gusta, pero funciona. La gente sale riendo'. Cuando TVE compró la película supe que no había marcha atrás».

La última película en Ibiza fue 'Desechos' (2010), con un elenco encabezado por Fernando Tejero y en el que además de la cuadrilla figuraban Guillermo Toledo, Fele Martínez o Antonia San Juan. «El rodaje fue un caos -rememora- porque Tejero quería hacerla, pero solo podía en agosto, antes de lo previsto, y aún no teníamos ni dinero ni localizaciones ni nada, así que la hicimos un poco a salto de mata y salió adelante gracias a algunas ayudas, entre ellas del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Tras 'Desechos' ya llegó la profesionalización, primero con 'En fuera de juego' (2011), de nuevo con Tejero, Diego Peretti, Hugo Silva y los Darín, padre e hijo, entre otros, y después con 'Dioses y perros' (2014), una vez ya establecido en Madrid y compaginando cine, teatro y guiones para televisión. 'Dioses y perros', de nuevo con guion propio y protagonizada por Hugo Silva y Megan Muntaner, fue su primer drama en la gran pantalla, algo a lo que le tenía muchas ganas: «Quería hacer otras cosas y aún tengo la espinita de hacer un thriller, que es lo que más me gusta, aunque 'Dioses y perros' tenía un poco de thriller. Tengo un guion hecho que me encanta y que me gustaría hacer algún día, aunque la mayoría de proyectos que tengo son de comedia. En realidad la película que quiero hacer es 'la siguiente', porque disfruto mucho haciendo cine».

Ahora vive a caballo entre Madrid y Ibiza. «Soy residente en la isla, pero en Ibizallega un momento en el que tocas techo y hay que salir. Para que salgan proyectos hay que hacer contactos y asistir a reuniones e ir a festivales... y desde Ibiza es muy complicado».

'Campeones'

Marqués es reacio a hablar de éxito personal cuando llega a 'Campeones': «Todo ha venido de forma progresiva, así que me ha dado tiempo a asimilar todos los pasos de mi carrera. Casi ni me he dado cuenta», dice. Aunque sí que admite la gran repercusión de la película: «Evidentemente ha sido un éxito, aunque es difícil saber a qué se debe, porque no hay una fórmula secreta. Está contada con honestidad, sin caer ni en la condescendencia ni en la lágrima fácil. Sin sentimentalismo y con buenas dosis de comedia. Desde que escribí el primer guion hace seis años tenía claro cómo se tenía que contar. Que necesitaba un cuidado extremo para contar esa historia de personas con discapacidad con humor pero sin pasarse. Llegar justo hasta la línea pero sin cruzarla. Les pasé el guion al entrenador y al presidente del equipo real en que se basa la historia, y a varias asociaciones, que se involucraron mucho. Creo que 'Campeones' es un arma de integración. Ya hay una petición en change.org para que se pase en los colegios y creo que estaría muy bien».

Aunque tuvo la oportunidad de dirigirla él mismo, al final le llegó una oferta que no pudo rechazar. «La productora me ofreció dejársela a Javier Fesser y pensé, 'cómo va a tener mejor vida este hijo, viviendo debajo de un puente o en un castillo'... Javier es un gran director, así que creo que la dejé en buenas manos. Trabajamos el guion codo con codo y he estado implicado en todo momento. Me siento muy atado a esta historia».

'Campeones' le ha regalado alegrías y también sorpresas: «Nunca pensé que fuera una película que le gustara tanto a los niños y me sorprende la cantidad de niños que van a verla sesión tras sesión. Van de niños a ancianos y gusta a todos los públicos. Me siento orgulloso de que sirva para enseñar y para dar a conocer la realidad de estas personas. Está siendo una experiencia increíble».

Aunque 'Campeones' ha arrasado en taquilla, Marqués entiende que es una muestra más de esa mala salud de hierro del cine español: «Levantar un proyecto es muy complicado. Hay mucha gente y muchas empresas implicadas. Muchas patas para sostenerlo y es muy caro... Películas como ésta ayudan a que se siga haciendo cine, pero ojo, un éxito no garantiza otro. Esto no va a pasar siempre. Algunas pelis funcionan bien y salvan el año del cine español, pero la mayoría fracasan y es una putada, porque han supuesto un gran esfuerzo y una gran inversión».

