Desde hace años se pide crear una Fiscalía Anticorrupción

Sería interesante tener una Fiscalía especializada no sólo en corrupción sino en todas las materias, pero por nuestra organización no es posible, habida cuenta además de que el volumen de casos no es semejante al de Mallorca. Eso sí, el ámbito territorial de la Fiscalía Anticorrupción, con sede en la Fiscalía Superior de Balears, son todas las islas y nosotros tenemos un contacto directo con los fiscales Anticorrupción; cualquier actuación que vemos de relevancia la ponemos en conocimiento de Palma o viceversa.

Pero...

A modo de ejemplo, cuando el Parlament trasladó las conclusiones de la comisión en materia de autovías, aquí se incoaron diligencias de investigación penal que terminaron archivándose. Ese decreto de archivo fue examinado por el fiscal Anticorrupción de Palma y a su vez se envió a Madrid.

Pero llama la atención la cantidad de casos que se investigan de Mallorca, frente a Ibiza. De haber habido una Fiscalía Anticorrupción aquí, ¿hay procedimientos que podrían haber tenido un final distinto?

Pero ya no es que exista una Fiscalía Anticorrupción, es que haya fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investiguen esos delitos. Además, hay temas cuyo problema es que tratan sobre hechos ocurridos hace muchos años y la investigación es difícil. Y también hay denuncias que son muy generales y muy abstractas, que no concretan los hechos que se consideran delictivos y en las que se pretende que la Fiscalía o el órgano judicial realice una investigación de todo el procedimiento administrativo. Y eso no corresponde a un órgano penal. No se puede iniciar una investigación si no existen indicios concretos de comisión de un delito; nuestro volumen de trabajo es brutal como para investigar si pudo suceder algo.

En la Fiscalía de Ibiza trabajan nueve fiscales...

Sí, la plantilla somos nueve y actualmente estamos cinco titulares y cuatro sustitutos que cubren plazas de titulares.

¿Son suficientes para el volumen de trabajo que tienen?

Sería deseable -y yo ya he hecho varios informes- ampliar la plantilla a un fiscal más, pues conforme a nuestro reparto de trabajo podría llevar la especialidad de civil, que está repartida entre todos.

Pero no hay noticias de ello.

No. De hecho, desde 2010 está todo congelado. Entre 2006 y 2010 se crearon tres plazas y desde entonces, ninguna. Y ésta es una de las reivindicaciones de los paros y la huelga de fiscales.

¿Hay fiscales especializados?

El único que tiene una especialidad reconocida es el de cooperación internacional. Los demás somos fiscales de enlace, de referencia, para las distintas materias.

¿Cree que el volumen de asuntos que se tramitan en Ibiza es acorde a un territorio como éste?

No lo sé. La litigiosidad sí es muy elevada, pero muchas denuncias al final terminan en un archivo.

Pero aunque se archiven, implican carga de trabajo, ¿no?

Efectivamente. A mayor número de denuncias, mayor número de procedimientos a investigar. Y cuando existen muchas que acaban archivo porque no hay indicios de delito, lo que hacen es obstaculizar o ralentizar la investigación de asuntos donde sí los hay y que requieren mayor dedicación. Precisamente sobre esta carga de trabajo en Fiscalía, otra reivindicación de la huelga es fijar cargas de trabajo adecuadas y saludables.

¿Y los asuntos que se tramitan son especialmente complejos?

No. Sí que hay causas complejas en delitos contra la Administración Pública, de corrupción, en materia de medio ambiente y sobre tráfico de drogas. Pero el resto no es excesivamente complejo en cuanto a mayor investigación y actuación, más diligencias.

Porque luego está la cuestión de declarar una causa compleja para ampliar su plazo de instrucción más allá de seis meses. Esto surgió con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015. ¿Qué le pareció la medida?

Al principio supuso una carga de trabajo enorme para la Fiscalía, porque se dejaba al fiscal la responsabilidad de que se cumpliera el plazo o se pidiera la complejidad de la causa para prorrogarlo; hubo que revisar 3.300 causas atrasadas. Además asustaba porque no se sabía si pasados esos seis meses se archivaba el asunto y suponía una impunidad para los delitos.

¿No es así?

No. Pasado el plazo la causa no se archiva si hay indicios de delito, aunque sí da lugar a una atenuante de dilaciones indebidas. Es decir: la reforma no supone impunidad; lo que se pretende es garantizar que en seis meses se pidan las diligencias importantes y eso sí es adecuado porque el problema básico de la justicia es la lentitud.

¿Y a qué se debe esa lentitud?

Intervienen muchos factores. Por una parte, la falta de medios personales y materiales. Hay que ampliar plantillas en Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, equipos psicosociales. Y necesitamos medios adecuados, que todo funcione como debe. Por otra parte, la legislación es muy garantista en los derechos de los justiciables y del investigado y existen unos plazos a respetar.

Sobre medios, ¿hay fecha para el traslado a la nueva sede de los juzgados que se está edificando?

No. La penúltima noticia era que a finales de año, pero estaremos muy contentos si para verano de 2019 ya está funcionando.

¿Existe impunidad en Ibiza en delitos de medio ambiente y ordenación del territorio?

Por nuestra parte, no. Cualquier actuación de la que tenemos conocimiento que puede ser delictiva, se intenta investigar. Luego, a lo mejor, el resultado no es el esperado, porque aunque existan indicios, si no concurren todos los elementos, no se puede acusar. De todos modos, si existe esa sensación de impunidad y se tiene conocimiento de la comisión de un hecho, animo a la ciudadanía a denunciar. Y sí hay sentencias condenatorias, pero se les da tanta importancia como a otros asuntos.

En materia de ruido, ¿por qué casi no hay sentencias penales?

Sí que ha habido unas cuantas por contaminación acústica. Pero es que en materia de ruido no basta con que un local tenga la música por encima de los niveles permitidos; es necesario que se cause un daño a la salud de las personas. Y en ocasiones nos falta probar ese daño. No basta con la mera incomodidad que supone y que debe atajarse por la vía administrativa.

¿Qué opina de que la Audiencia Provincial apenas venga a Ibiza? Decían que sólo racionalizan los viajes, pero desde hace años vienen contadas veces.

Antes, la Sección Primera y Segunda venían cada tres meses y celebraban una semana de juicios. En 2011 ó 2012 hubo un cambio de criterio, cuyos motivos desconocemos, y progresivamente dejaron de venir; imagino que por el inconveniente de desplazarse fuera de casa, que es el mismo que tenemos nosotros cuando vamos cinco días a un juicio a Palma.

Porque ahora acuden ustedes a Mallorca.

Al principio íbamos a hacer un montón de juicios. Pero en 2013 se fijaron unos criterios y desde entonces sólo celebramos los de sumario, jurado, los señalados para más de un día, los de especialidades y las causas complejas. La gran mayoría, que son de tráfico de drogas, los asumen fiscales de Palma.

Pero la Justicia debe ser próxima al ciudadano. Si la Audiencia es para todas las islas, ¿no debe ser ella la que se desplace?

Es verdad que el principio de inmediación parece que falla; es verdad que parece que los justiciables de Ibiza son de menor categoría que los de Palma. Un juicio por videoconferencia cumple los requisitos de legalidad, pero es cierto que al denunciante, al testigo, al justiciable, le gustaría declarar delante de la sala y no ante una cámara. Sería más aconsejable.

¿No hacerlo supone un perjuicio al ciudadano?

Perjuicio conlleva porque hay testigos o denunciantes que pagan su billete para ir a Palma a declarar. También para los acusados con un abogado de oficio, porque si el juicio es en Palma se les designa otro de allí que no ha llevado la instrucción, que no conoce la causa desde el principio, y esto puede suponer una desventaja. No desplazarse tiene inconvenientes; la solución sería crear una sección aquí, pero no está previsto.

Hace unos días anularon un desplazamiento por no encontrar alojamiento...

El tema de las dietas es recíproco. Nosotros tenemos 63 ó 65 euros por noche y encontrar un hotel en Palma a ese precio en plena temporada es bastante complicado. El Ministerio de Justicia tendría que facilitar el trabajo.

¿Cree que hay machismo en el ámbito judicial y sus decisiones? La sentencia de ´la Manada´ ha despertado numerosas críticas.

Tanto en la judicatura como en la Fiscalía puede haber actitudes machistas, pero no creo que la Justicia lo sea o que haya un machismo institucional. La ley no lo es.

Pero...

Yo creo que lo que ha surgido es sobre si jueces o fiscales creemos a las víctimas. Esta sentencia creyó a la víctima, no hubo consentimiento y se condenó por abuso sexual. Ahí el sentir de la sociedad iba porque se hubiera hablado de abuso y no de agresión, que no fue abuso, sino violación. Pero violación es una palabra del diccionario, no jurídica; y siempre que hay penetración hay violación. Sí fue una violación. En la sentencia, los jueces, a la vista de la prueba, consideraban que no quedaba acreditado que hubiera habido intimidación y por eso no se calificó como agresión. ¿Pero la sentencia es machista? No lo creo. De todos modos, se ha creado mucha polémica y aún hay que dejar que resuelva el Tribunal Supremo.

¿Entiende que la ciudadanía no comprenda y critique las decisiones judiciales?

Sí. Por una parte, por lo enrevesado de la terminología. Y por otra, entiendo que las decisiones están sometidas a la crítica de la sociedad. En lo que no estoy de acuerdo es en que se diga que jueces o fiscales deben recoger el sentir social. No se puede. El juez o el fiscal actúan con escrupuloso respeto al principio de legalidad. Yo aplico la ley; si ésta no es conforme al sentir social, es una cuestión distinta.

Aquí hubo muchas críticas a la puesta en libertad del conductor que arrolló a Daniel Viñals.

Efectivamente. La Fiscalía consideró que existía riesgo de reiteración delictiva y fuga y el órgano judicial, no. Se recurrió y la sala dio la razón al fiscal. El sentir social era que debía estar en prisión, pero el fiscal no actuó conforme a esto, sino a criterios objetivos e indicios.

¿Está la ley demasiado alejada de la realidad social?

No siempre. Es verdad que, en el tema de los delitos imprudentes, la pena por un homicidio es hasta cuatro años de prisión. Hay quien puede considerar que es poco...

Si se compara con los tres años y medio de condena a Valtonyc por las letras de sus canciones...

Efectivamente puede haber penas desproporcionadas conforme a la conducta delictiva. Lo que ha de hacer el legislador es hacer una revisión. El sentir social evoluciona y actualmente, a lo mejor, hay delitos que no suponen tanta alarma o reproche y otros que sí, como los homicidios imprudentes.

¿Hay que cambiar la ley?

Yo creo que cuando el legislador se da cuenta de que parte de la sociedad o la mayor parte no se ve representada en una ley, debe abordar la cuestión. No hay que legislar en caliente, pero sí fruto de una reflexión.

Caso Sara Calleja

Usted es fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer. Ese juzgado pasó por momentos complicados. ¿Se dio una atención de calidad a las víctimas?

Yo creo que los funcionarios siempre han puesto la mejor voluntad para prestar el mejor servicio. Efectivamente, hace años hubo un momento en que, por la organización del juzgado, por las circunstancias, a lo mejor el servicio no se dio como debía.

Y ahí está el caso de Sara Calleja.

Es verdad que en ese caso el juzgado falló; no hay duda de que a Sara le falló el sistema judicial, le falló la Fiscalía, le fallamos todos. Hay que reconocerlo. No teníamos conocimiento del asunto, pero se falló. Hay que resaltar que en aquel momento el juez estaba de baja y hubiera sido importante tener un juez de refuerzo, pues los de guardia sólo podían llevar los asuntos urgentes que entraban. Y este caso fue una denuncia que trajo la Policía. Si hubiera habido un juez de refuerzo que examinara todas las denuncias que se presentaban, a lo mejor habría saltado la alerta y se podría haber hecho algo. O a lo mejor no.

La investigación del CGPJ desvinculó el suicidio con la deficiente tramitación de la causa. ¿Lo comparte?

Nunca podremos saberlo. Que Sara estaba totalmente decepcionada con la Justicia, lo tenemos claro, porque dejó cartas escritas. Ahora, que no tramitar las denuncias que se pusieron en Ibiza fuera causa del suicidio, yo tampoco lo creo.

¿Pero es tolerable que la Justicia falle de este modo a las víctimas?

No, no. No es tolerable que la justicia falle y ojalá no lo haga; es el deseo de todos los operadores jurídicos. Pero puede fallar. Por una parte, no tenemos el tiempo suficiente para dedicar a todas las víctimas. En ocasiones se puede tardar una semana en atenderla, aunque el juzgado intenta señalar las declaraciones lo más rápido posible, para oírla y adoptar medidas. ¿Que la respuesta debería ser la más rápida posible y contar con todos los medios? Sí, pero claro, hay que dotar de medios.

Ahora faltan dos funcionarios.

Hay dos vacantes y siguen funcionando, con la mejor voluntad y el afán de que ninguna víctima se quede sin protección.