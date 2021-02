La noche más corta y mágica del año está llena de rituales que cada inicio de verano se repiten en todos los rincones de las Pitiüses, ya sea junto al mar o tierra adentro. Anoche no fue una excepción, miles de personas se juntaron para celebrar la víspera de San Juan con hogueras, música y los típicos macarrons. Con el fin de atraer la buena suerte o simplemente por diversión fueron muchos los que se atrevieron a saltar sobre las llamas, los que se dieron un chapuzón a medianoche y los que siguieron la costumbre de quemar papeles para pedir tres deseos, que en el caso del Institut d´Estudis Eivissencs (IEE) ayer se convirtieron en cuatro. A los habituales, en defensa de la normalización lingüística, la cultura y el territorio, el IEE, que celebró su tradicional Nit de Sant Joan en Santa Eulària, sumó un nuevo deseo, que «las desavenencias de los pueblos que conviven en el Estado español se resuelvan con diálogo y libertad». La vicepresidenta de la entidad, Montserrat Montés, fue la encargada de la lectura del manifiesto en la plaza Isidor Macabich, conocida también como Plaça des Canó. «Los políticos y el jefe de Estado nos han decepcionado. El entendimiento podría haber llegado hace tiempo a base de diálogo y no poniendo más leña al fuego», remarcó Montés.

En defensa del catalán

La vicepresidenta del IEE habló también de la preocupación de la entidad ante la actitud de «partidos políticos, algunos con posibilidad de gobernar, que quieren eliminar nuestras televisiones, estigmatizar la enseñanza en catalán y volver a una época en que nuestra lengua estaba prohibida en todas partes». «Queremos vivir en esta lengua nuestra en todos los ámbitos», añadió, antes de solicitar a las instituciones y a los ciudadanía en general que se establezcan medidas para hacerlo posible.

El IEE alertó también de la «presión humana excesiva que están sufriendo Eivissa y Formentera». Montés se refirió a «la sobrexplotación de los recursos hídricos y al vertido incontrolado de aguas fecales». Asimismo, mencionó el «problema de la movilidad, para el que están aplicando soluciones políticas que no se adecuan con el concepto de sostenibilidad». «Con este modelo estamos destruyendo la isla en una carrera desenfrenada hacia la despersonalización», subrayó. En este mismo sentido, el IEE lamentó que «los ibicencos no tengan nada que decir en las decisiones que afectan a infraestructuras básicas como el puerto de Vila o el aeropuerto. Por este motivo, señaló, «exigimos tener competencias plenas, además de autonomía fiscal que nos permita dejar de estar por fin a la cola del Estado en cuanto a financiación».

Además de reivindicación, en la fiesta del IEE no faltó la diversión con varias actuaciones musicales, como la de Bluesmàfia i es Saligardos. Su celebración se unió a la que este año organizó el Ayuntamiento de Santa Eulària bajo el Pont Vell desde las 17 horas para reivindicar el carácter único del río de la localidad (página 48).

Sin fuegos artificiales

En el municipio de Eivissa fueron cientos las familias y amigos que se juntaron en las playas de Talamanca y ses Figueretes para celebrar la llegada del solsticio de verano. Muchos de ellos optaron por hacer el pícnic sobre la arena escuchando de fondo las actuaciones musicales que amenizaron la Nit de Sant Joan. A medianoche se echaron en falta los fuegos artificiales de ses Figueretes, que se suspendieron «por causas ajenas a la organización del evento», según explicó por la mañana en un comunicado la asociación de vecinos del barrio. Tampoco tuvieron este año castillo de fuegos artificiales los residentes de Casas Baratas (Ca n´Escandell y y Can Sant), lo que no deslució su verbena de Sant Joan, muy animada con la actuación de The Queen Ibiza y con la «cremà del fogueró» que habían plantado días antes.

Autobuses a Sant Joan

Sant Joan fue otra de las localidades que atrajo a más visitantes a su Nit del foc. En Vila, algunos aprovecharon los servicios especiales de autobús para acercarse hasta allí. La fiesta, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, contó con la presencia del músico independiente Mayor Tom y los dj´s Djamal, Iain Donanchie y Javi Box & The Selectors. A medianoche comenzaron las proyecciones audiovisuales en la plaza de la iglesia y se encendieron las hogueras.

En Sant Antoni, muchos se decantaron por celebrar la Nit de Sant Joan en la playa de Caló des Moro bailando a ritmo de swing y participando en la torrada a beneficio de Cáritas. También hubo fiesta en el barrio de Can Bonet.