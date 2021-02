Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial han absuelto a los tres hombres juzgados a principios de mes por estafa y apropiación indebida por hechos relacionados con la construcción y venta de una serie de apartamentos en Sant Rafel entre 2006 y 2010. En resumen, los jueces consideran que el caso debería no debería dirimirse por la vía penal sino por la civil.

En su sentencia, fechada el pasado día 15, los jueces señalan: «Estimamos por tanto que no se ha cometido delito de estafa impropia por falta de la concurrencia de todos los elementos típicos precisos y más concretamente porque no se advierte que existiese ni un plan preconcebido para engañar a los compradores [de los pisos] ni un ánimo de obtener un beneficio ilícito».

Tras escuchar a los acusados, a las víctimas (en total son unos 20 afectados) y a los testigos durante la vista oral -que duró cuatro días y se celebró a través de videoconferencia, con los magistrados en Palma-, la Fiscalía mantuvo intacto su relato de los hechos, pero modificó la petición de pena para uno de los encausados. Reclamaba en para dos de los tres acusados diez años de cárcel, cuatro por estafa y seis por apropiación indebida, mientras que para el tercer acusado la petición es sólo por el primer delito (cuatro años). Tras el juicio, redujo la petición para uno de los principales acusados porque consignó algo más de 50.000 euros para pagar la responsabilidad civil a los afectados. La petición de cárcel para este acusado bajó a un año y medio por estafa y dos más apropiación indebida, además de una multa de ocho meses a diez euros diarios (2.400 euros en total).

Por su parte, tras el juicio, la acusación particular no realizó modificaciones sobre su escrito preliminar, y mantuvo sus peticiones de prisión, que se elevan hasta 14 años en un caso (ocho por estafa y seis por apropiación indebida), diez años para el segundo acusado (seis más cuatro, respectivamente), y para el tercero, siete años (cuatro más tres).

Los jueces añaden en su sentencia: «No negamos que los querellantes han sufrido pérdida económica, pues ciertamente su inversión fue fallida, y no han recuperado el dinero ni obtenido la entrega material de las viviendas y su definitiva adquisición de la propiedad (...) sin embargo, es en la vía civil donde deberían ejercitarse sus derechos frente a quien correspondiese al no poder ser los hechos calificados como estafa».

Recurso de casación

En consecuencia, los magistrados absuelven a los acusados y declaran las costas judiciales de oficio, una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. El caso está relacionado con la permuta de varias fincas para construir viviendas en Sant Rafel. Los acusados dijeron en el juicio que no pudieron acabar las obras porque el banco les cortó la liquidez. Según la Fiscalía, en noviembre de 2005, uno de los acusados llevó a cabo una permuta con otro de los encausados mediante la que este último cedía una finca para construir viviendas y, a cambio, recibiría cuatro pisos. Pero el contrato de la permuta incluía una cláusula que obligaba a devolver la propiedad de la finca si no se entregaban las viviendas en un plazo 24 meses. A lo largo del año siguiente, el promotor, según la Fiscalía, realizó contratos de compraventa sobre las viviendas a construir por cantidades que oscilan entre 3.000 y 60.000 euros.

Ese mismo año, explica la Fiscalía, uno de los acusados cedió la propiedad de la finca al tercer encausado, que recibió otras cantidades de dinero de manos de los afectados. En el año 2009, el primer propietario de la finca la recuperó -ya que no se cumplió el plazo de dos años- y aceptó ante notario mantener los contratos ya firmados, pero un año después vendió las viviendas a nuevos clientes y también llevó a cabo contratos de alquiler. Finalmente, los afectados no pudieron comprar la casa para la que adelantaron dinero, cantidades que, además, no recuperaron. Pero en la sentencia los jueces remarcan que en este caso no concurren «con diafanidad incontrovertida» los elementos propios del delito de estafa, como son la premeditación, el ánimo del lucro y el perjuicio. «Estimamos que no se ha cometido delito de estafa impropia por falta de la concurrencia de todos los elementos típicos precisos y más concretamente porque no se advierte que existiese ni un ánimo de obtener beneficio ilícito», señalan los jueces.

Los afectados, es decir, la acusación particular, estuvieron representados por el letrado Joan Cerdà, pero el primer día del juicio, el 30 de mayo, acudió a la vista oral el abogado Pep Costa, vicepresidente primero del Parlament de Cataluña, que fue el primer representante legal de los denunciantes. «Estamos aquí después de muchos años dirimiendo responsabilidades por una presunta estafa inmobiliaria que se produjo en los años 2005 y 2006 y que lleva muchos años de investigación», declaró Cerdà en la puerta de los juzgados. «Tenemos mucha esperanza de que finalmente se haga justicia y que compense y restituyan sus pisos y su dinero a estos compradores que fueron víctimas de ese boom que hubo aquí a principios del año 2000 y que tuvo consecuencias tan nefastas», añadieron los letrados. «La gente está sin pisos y sin dinero después de muchos años, por lo que hay que pedir responsabilidades en términos de intereses, daños y perjuicios», apuntó Costa.

La noticia de la celebración de este juicio alcanzó nivel nacional porque cuando se acercaba la fecha los magistrados la retrasaron hasta el final de la temporada porque no encontraban alojamiento en Ibiza. Tras la protesta de los afectados, los jueces decidieron celebrarlo en los días señalados pero a través de videoconferencia.