Los artes escénicas del Instituto Quartó de Portmany hormiguean por el auditorio para ultimar los detalles de la obra que están a punto de representar, 'Shoot'. Ya es la séptima función de final de curso desde que este centro se convirtió en el único de Ibiza en ofrecer esta modalidad de bachillerato, pero el profesor de la especialidad y director de la obra, Rafa Vayà, se muestra incluso más nervioso que los actores noveles.

«No os salgáis de la escena, aunque estéis un cuarto de hora sin hablar, y ayudad al telón cuando hagáis las entradas y salidas, que no se vea el fondo del escenario y se rompa la magia», advierte a los jóvenes.

Los jóvenes le escuchan agarrados en coro. «En inglés, actuar se dice play, como jugar, al igual que en francés, joeur». «Intentad jugar y obtener el máximo placer desde un punto de vista profesional», les anima Vayà, que recuerda que el público «ha pagado entrada, aunque sólo sea un euro, así que no puede salir decepcionado».

Los actores lo siguen con atención. Son la docena de alumnos de segundo de bachillerato de Artes Escénicas y se han preparado durante todo el curso para este momento. En breves minutos presentan la obra ante el resto de estudiantes de bachillerato y de FP básico y repetirán hasta el sábado, cada tarde a las ocho, para el público en general.

Tras esta semana no volverán a la tranquilidad, porque en un mes se enfrentan a la selectividad. «Algunos padres pueden pensar que es un bachillerato fácil, pero tienen las asignaturas comunes, sólo que en vez de traducciones de latín o fórmulas químicas, trabajan en un escenario desde el primer día», recalca el profesor. De hecho, muchos de ellos no se plantean dedicarse a la interpretación, pero el hecho de adquirir tablas sobre el escenario les vendrá de gran ayuda para sus especialidades.

Es el caso del músico Omar Alcaide, uno de los jóvenes prodigio del jazz ibicenco. «Este verano trabajaré en el Heart del Circo del Sol y para la actuación me piden que me mueva por el escenario, así que este bachillerato es ideal para mí». Alcaide no es el único de esta promoción que seguirá formándose en el Conservatorio, al igual que también hay quien quiere formarse en baile, arte dramático o apuntarse a Magisterio.

Proyectar la voz sobre un escenario

«Para ponerte delante de una clase, te sentirás más seguro si has aprendido a proyectar la voz sobre un escenario, igual que también te vendrá bien saber hablar en público de cara a unas oposiciones», señala Vayà.

Además del teatro y la música, las asignaturas de la especialidad incluyen cultura audivisual, que es el campo al que quiere dedicarse Mariona Marí matriculándose en Comunicación Audiovisual tras la selectividad. Se encuentra en un pupitre con un ordenador y una tabla de sonido, pero ella también actuará. «Lanzo las canciones de la actuación, me encargo de la iluminación y también soy actriz», explica. «Igual tengo más trabajo, pero también me ha gustado mucho la actuación», destaca.

Mientras, fuera guarda cola el público ante una alfombra roja. La obra empieza allí mismo cuando llegan los actores, en el papel de los protagonistas de un thriller en una première. El resto de la historia, muy sorprendente, desborda suspense y humor negro.