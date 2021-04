El pleno del Consell de Ibiza prevé aprobar está mañana la adjudicación de las obras de la ampliación de la carretera de Santa Eulària, en el tramo de Ca na Negreta, y la variante de Jesús variante de Jesúsa la UTE formada por Tecopsa y Hermanos Parrot por 14,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El PP ha evidenciado su enfado por el hecho de que el equipo de gobierno ha presentado por sorpresa este punto en el pleno sin que el grupo de la oposición haya podido ver previamente el expediente. "Es una vergüenza y una falta de respeto a la oposición nunca vista en esta institución", ha destacado la consellera del PP Pepa Costa, que ha pedido la celebración de otro pleno esta misma tarde para tener la oportunidad de ver el expediente antes de pronunciarse sobre un asunto de tanta "trascendencia".

La consellera de Territorio y Movilidad, Peña Marí, ha justificado que la aprobación de la adjudicación del proyecto no puede demorarse un día más para no retrasar el inicio de las obras. En concreto, ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para la firma del contrato y, según Marí, de no culminar hoy el proceso de adjudicación de las obras, se podría perder un tiempo importante al coincidir los 15 días hábiles con la Semana Santa.

Por ello, tras consultarlo con el secretario, el presidente, Vicent Torres, ha optado por suspender el pleno durante una hora mientras la oposición consulta el expediente en el mismo pleno en una imagen inusual.