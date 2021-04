Los números 9-32-46-4-42-25 han convertido en millonario a un vecino de Puig d´en Valls. La Bonoloto dejó anteayer más de un millón y medio de euros para un único acertante, que validó su boleto en el despacho receptor número 60.870 de esta localidad de Santa Eulària. «Mi padre se enteró ayer por la mañana de que le había tocado el primer premio. Cuando fue a tirar otra Bonoloto supo que era el afortunado», explicó ayer a este diario la hija del agraciado, que prefirió mantenerse en el anonimato.

«¡Cuando mi padre me llamó para contarme que le había tocado el primer premio de la Bonoloto no me lo creía!», aseguró ayer una hija del agraciado. Para demostrar lo caprichoso que es el azar, la familiar del acertante de este premio de 1,5 millones de euros explicó que su padre jugaba los mismos números en la Primitiva desde hace 20 años, pero en los últimos meses decidió probar suerte también en la Bonoloto. «Los seis números tienen un significado especial para él», recalcó la hija del afortunado, que añadió que «aunque el dinero ayuda», antes del premio ya eran «una familia feliz».

Aunque el júbilo de Fanny Yern, la responsable del despacho receptor donde se vendió el boleto premiado, no se podía comparar con el del ganador, afirmó que estaba «muy contenta» de haber repartido esta fortuna. Además, se mostró muy optimista: «No será el único, esto acaba de empezar», afirmó con una sonrisa de oreja a oreja.

Aunque desde que abrió sus puertas en abril de 2016 ha repartido varios premios, ninguno de ellos ha sido tan generoso como el del miércoles.

En cuanto al comprador, Yern contó que el acertante era un señor mayor, un cliente habitual que jugaba los mismos números desde hacía dos décadas. El acertante pasó por esta administración antes del mediodía de ayer con el boleto ganador. «Lo lleva en el bolsillo, pero le recomendé que fuese directo al banco, que no podía estar tanto tiempo con algo tan valioso encima», bromeó la responsable de esta administración de Puig d´en Valls, que prefirió no dar más datos del nuevo millonario del barrio para respetar «su privacidad y la de su familia».

El delegado de Loterías en Ibiza, Andrés Navarro, se desplazó ayer por la mañana al despacho receptor de la calle Vicente Marí Mayans y le hizo entrega a Yern de los carteles en los que se podía leer ´Premio millonario 1.530.294 euros. 6 aciertos. Vendido aquí´.

La mayoría de clientes que pasaron ayer por esta administración de Puig d´en Valls dieron la enhorabuena a Yern y aunque no sabían quién era el acertante afirmaron que se alegraban de que al menos fuese un vecino. «Seguro que el premio le ha tocado a alguien a quien le hacía falta porque con los años de crisis que hemos pasado...», consideró Marisa Roig, que agregó que esperaba tener la misma suerte que el ganador del premio millonario.