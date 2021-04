El traslado al mercado provisional, previo a la construcción del nuevo edificio al Mercat Nou, está previsto para «finales de 2019», según los cálculos del equipo de gobierno. La concejala de Turismo y Comercio, Gloria Corral, dijo en el pleno, en respuesta a las preguntas del PP, que aún «no hay una fecha fijada» para la mudanza ya que «dependerá de bastantes cosas», como la licitación de los nuevos puestos, cuya concesión, que es «improrrogable», advirtió, finaliza el 25 de agosto. «Se hará el cambio cuando sea menos molesto para los comerciantes y de manera que el mercado no tenga que cerrar ni un solo día», señaló la concejala.

La portavoz del PP, Virginia Marí, recriminó a Corral que no transmitiera al pleno la mismo información que dio a los comerciantes en la reunión del pasado viernes: «Les comunicó que se irían a una carpa provisional a finales de 2019», dijo Marí, que acusó al equipo de gobierno de «cargarse el único mercado de la isla».

Corral respondió que «en los próximos días» se conocerá la ubicación de la carpa, que estará «lo más cerca posible de la ubicación del mercado». También dijo que, en principio, a la carpa «o las dos carpas [en función de los puestos que se adjudiquen] el Consistorio tiene «la obligación» de garantizar la venta de «productos alimenticios, que es lo primordial» y que en cuanto a «las tiendas de los bajos se «estudiará caso por caso». «No se les ha dado un no definitivo», dijo. Tras el pleno, Corral reconoció a este diario que se planteó a los comerciantes la posibilidad de que el traslado se lleve a cabo «a finales de 2019», pero «no se puede dar por definitivo». «Podría ser antes», dijo. El plazo de construcción del nuevo mercado será de entre 18 y 24 meses, según los técnicos.

Rechazo a un 'parking' detrás de la comisaría. El equipo de gobierno rechazó la propuesta de EPIC para instar al Ministerio del Interior que, mientras no se construyan los edificios de vivienda previstos en el solar situado detrás de la Comisaría, se use este espacio como parking. La concejala de Urbanismo, Elena López, dijo que no era factible por una cuestión de seguridad, al tiempo que destacó que en esta zona del municipio hay suficientes aparcamientos.