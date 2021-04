El Govern reclamará a las compañías que operan vuelos interislas que aumenten frecuencias para atender la creciente demanda, que actualmente ha incrementado un 20 por ciento dado al aumento del 75 por ciento en el descuento de residentes para estos desplazamientos aéreos.

Según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, el conseller Marc Pons ha asegurado este jueves que convocará las compañías Air Nostrum y Air Europa para que adapten la oferta disponible.

Durante la reunión de la Mesa del Transporte Aéreo Pons ha analizado el impacto del incremento del descuento de residente en los vuelos interislas, "y la primera reflexión es que habido incremento importante de la demanda, por encima del 20 por ciento".

Asimismo, el conseller ha añadido que a pesar de que las cifras son positivas y están incidiendo "en la cohesión de las Islas", el problema es que "este incremento de la demanda no va equiparado con un incremento de la oferta e, incluso, en algunos días, se han suprimido o reducido frecuencias y, a veces, no hay plazas".

Consecuencias si no lo hacen

En el caso de no llegar a un acuerdo con las compañías aéreas, Pons ha advertido que no se descarta pedir una revisión de las condiciones de la Obligación de Servicio Público (OSP) interislas que incremente las frecuencias, de forma que sean suficientes para cubrir la demanda.

En este sentido, el conseller ha defendido que el incremento del 75 por ciento en el descuento de residentes se tiene que traducir en una mejora del servicio a los ciudadanos, no de los números de las compañías.

Por otra parte, Pons ha recordado también que es necesaria la reducción de la tarifa de referencia, adaptada a los precios actuales, más bajos, para que no haya posibilidad de incrementos.

Igualmente, respecto de la OSP Mahón-Madrid, el conseller ha avanzado que es imprescindible plantear cambios como la rebaja de la tarifa de referencia o más frecuencias diarias, actualmente insuficientes.

El Govern considera que las tarifas de referencia se tendrían que situar alrededor de los 60 euros. Actualmente son de 90 euros en los vuelos interislas y de 130 euros en los Mahón-Madrid.