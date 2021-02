Pocas horas ha durado en la web de Fotocasa el anuncio en el que se alquilaba una furgoneta como vivienda en Ibiza, por 650 euros al mes, para dos personas, sin seguro y por un mínimo de tiempo de seis meses.

Pocos minutos después de aparecer esta "oferta", el enlace corrió como la pólvora por redes sociales, WhatsApp... generando una gran indignación, teniendo en cuenta la sensibilidad manifiesta existente en torno a la problemática de la vivienda en Ibiza.

A primera hora de la tarde ya no se podía acceder al anuncio, lo que hacía pensar que, quizás, se trataba de una broma de muy mal gusto. Pero no. Según ha informado Fotocasa a este periódico, en cuanto le comunicaron (por medio de las redes sociales) la naturaleza de este alquiler de un vehículo como vivienda, procedieron a su inmediata eliminación.

El portal inmobiliario explica que "este anuncio se ha eliminado porque en nuestro portal lo que se alquila y/o compra son viviendas, con su respectiva cédula de habitalidad. Evidentemente un vehículo no cumple con estas características básicas". El departamento de Moderación de la web procede a eliminar dicho anuncio y se le envía un mail al arrendatario en el que se le explica las razones de la despublicación y el usuario de la web queda suscrito en un listado específico por el que, si intenta publicar otro anuncio, será mirado "con lupa".

Un anuncio increíble, pero ciertoEl anuncio no tenía desperdicio y explicaba detalladamente qué incluye el alquiler del vehículo y qué tipo de "inquilinos" busca.

El arrendador detallaba todas las "comodidades" que tenía la furgoneta y de qué forma podían sus arrendatarios ducharse o cocinar en ese pequeño habitáculo.

La explicación era bien clara: "Se alquila furgoneta para trabajadores parejas o dos amigas que vengan a trabajar a Ibiza con cama y hornillo para cocinar. El alquiler es mínimo de 6 meses. Está aislada para el frío y calor. Tiene dos baterías. Para ducharse hay una red de gimnasios por toda la isla y están abiertos 24 h todos los días, si contratas 6 meses sale por persona 180 euros y si son dos personas hay una oferta mejor".

También intentaba convencer de la "normalidad" que supone vivir en un vehículo en Ibiza, cuando en realidad este hecho es la consecuencia de un drama y una situación que ha llegado a extremos desconocidos.

Sin seguro y que "no sean fiesteros"El anunciante añadía: "En Ibiza se lleva mucho el tema furgonetas y no hay ningun problema. El precio es de 650 euros al mes y 650 euros de fianza. El seguro lo tendréis que sacarlo y ponerlo a vuestro nombre del conductor principal y segundo conductor, esto es para que en caso de accidente os cubra el seguro. Quiero gente seria y que no sean fiesteros, que vengan a hacer la temporada para ganar dinero. El precio es barato, por lo que si hay alguna avería lo pagaremos a medias, de este modo trataréis bien la furgoneta".