El mes de abril en Ibiza arranca con la apertura de cerca de 80 establecimientos hoteleros, más contrataciones laborales y un aumento de las conexiones aéreas a diferentes ciudades europeas de Inglaterra, Francia, Italia o Alemania lo que supone prácticamente un arranque escalonado de la temporada turística. «Muchos empresarios se han animado a abrir antes, sobre todo aquellos de las zonas cercanas a los núcleos urbanos, que en esta época son las más animadas», señala Juanjo Riera, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera.

Por eso, la actividad hotelera este mes es mayor en ses Figueretes y Talamanca, principalmente, así como en Platja d'en Bossa y zonas próximas a las localidades de Santa Eulària o Sant Antoni, «cerca de donde hay más movimiento de personas». Lógicamente, los hoteles de playa retrasan un poco más su apertura hasta asegurar el buen tiempo.

Esta mayor animación también la constatan los sindicatos, que aseguran, como Enrique Lorenzo, responsable de USO de Ibiza, «que se está viviendo un mes de abril muy superior a años anteriores». «Está habiendo muchas llamadas a trabajadores un mes antes de lo que era habitual, está claro que hay una necesidad». De la misma opinión es Consuelo López, secretaria de organización de Comisiones Obreras Ibiza. «Supongo que la cercanía de la Semana Santa también ayuda, pero este año vemos que la contratación ha empezado antes que otras temporadas», asegura López.

Más escéptico sobre el adelanto de la temporada se muestra Fernando Fernández, de UGT, quien todavía no ve «el apretón de contrataciones» que hay normalmente antes de arrancar. «Yo lo que sí veo es mucho trabajo y contratación de personal de mantenimiento, pero eso no quiere decir que en diez o quince días un hotel se organice y se ponga en marcha; pero a día de hoy no hay indicadores de que la temporada se adelante», señala Fernández.

Por su parte, Enrique Lorenzo se atreve a vaticinar que «abril ha subido, mayo va algo mejor, los meses centrales de junio a agosto, como siempre, a tope, y que septiembre y octubre serán un poquito mejor».

Esta percepción de que este año la temporada arranca antes también se da en el pequeño comercio. «Se están acelerando las aperturas y ya se ve a muchas tiendas que están abriendo; y de aquí a mayo lo harán prácticamente todas de manera escalonada», apunta José Javier Marí Noguera, presidente de la Asociación del Comercio Minorista de la Pimeef, que también considera que la proximidad de la Semana Santa «ayuda». Marí Noguera ha comprobado que en algunas zonas turísticas «se está abriendo antes y con ello se está animando la contratación».