Que alumnos que viven «a cien metros» del colegio L'Urgell, por ejemplo, no acaben escolarizados en Sant Jordi es el objetivo de la nueva zonificación escolar del municipio de Sant Josep, explica Marga Ferrer, la delegada de la conselleria balear de Educación en las Pitiusas. Ferrer señala que esta situación afectaba de forma habitual a las familias y, aunque el Govern era consciente de la necesidad de crear zonas, no ha podido hacerlo hasta ahora, al ponerse en marcha el colegio Ses Planes, que en un futuro estará en Cala de Bou y que funciona de forma provisional en las escoles velles de Sant Agustí.

Así, a diferencia de en años anteriores, las familias cuya vivienda o trabajo se encuentre en la zona del colegio en el que quieren escolarizar a sus hijos tendrán una puntuación más elevada por domicilio que los de otras zonas. Esto pretende favorecer la escolarización de los niños en el centro más cercano y evitar que tengan que desplazarse a la otra punta del municipio. «Se ha hecho después de analizar el padrón», señala la delegada, que asegura que tras comprobar los datos el pasado mes de diciembre vieron que los colegios de cada una de las tres zonas que se han creado pueden acoger a todos los alumnos que viven en ellas.

La primera zona, Sant Agustí, cuenta con dos colegios, Es Vedrà y Ses Planes. En la segunda, que comprende las localidades de Sant Josep y es Cubells, está el colegio L'Urgell, mientras que la que aúna la zona de Sant Jordi y Sant Francesc tiene los centros Sant Jordi, Can Guerxo y Can Raspalls. Ferrer insiste en que, además de facilitar que un mayor número de niños acudan al centro más cercano a su domicilio, esta zonificación permitirá «optimizar» el transporte escolar: «Ahora tenemos autobuses que salen de Cala de Bou para ir al instituto Algarb».La delegada asegura que la división en tres zona cuenta con el consenso de los directores de todos los centros del municipio, que lo aprobaron en una reunión celebrada el 19 de enero con la concejala de Educación de Sant Josep. «Si nos ateníamos a los límites de la localidad el proceso era más fácil», señala Ferrer, que apunta que la zonificación debe aprobarse aún en el Consell Escolar Municipal, que se convocará en breve.

La delegada adelanta que el cambio puede preocupar a las familias que tengan niños escolarizados fuera de su zona y que este año o los próximos tengan que solicitar plaza para otro hijo, ya que no tendrán la máxima puntuación por cercanía. A pesar de esto, considera que los padres deben estar tranquilos: «Por tener hermanos en el centro se dan muchos puntos, casi garantiza la plaza. Además, tendrán algún punto por zona limítrofe».

Ferrer explica que la mejora en el transporte escolar no se apreciará de forma inmediata, este curso, sino con el paso de los años. «Los que ahora están matriculados hay que seguir llevándolos donde sea, pero a la larga no tendremos que hacer tantos traslado sde alumnos a los centros», indica la delegada, que recalca que en estos momentos hay muchos alumnos de Cala de Bou que están escolarizados en colegios de Sant Jordi. «Si estos escolares empiezan a ir a Ses Planes, no necesitarán transporte escolar. La zonificación ayudará a poner orden. Ahora hay autobuses que, incluso, salen de Cala Tarida y van a Sant Antoni. Con la población tan diseminada es la única opción porque tienes que dar respuesta y escolarizar a los niños». Ferrer recuerda que, de esta manera, Sant Josep queda dividida en zonas escolares, como ya ocurre en el municipio de Santa Eulària. Además, hace hincapié en que también facilitará que los alumnos acudan a actividades extraescolares en el mismo centro en el que están escolarizados. «El Ayuntamiento ya lo facilitaba, pero es verdad que así tendrán más sensación de equipo», indica.