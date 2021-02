El escenario de la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila acogió ayer el espectáculo debut de la primera promoción de la Escuela de Acrobacia del Ayuntamiento de Ibiza.

El popular showman Jesús Rumbo hizo de maestro de ceremonias para caldear el ambiente y presentar las actuaciones al grito de «¡1, 2, 3, 4... Circ!», el título del primer espectáculo de la escuela.

Los alumnos y alumnas de esta actividad, que capitanea la experta acróbata Carol Brest, subieron al escenario para arrancar con la primera coreografía de la tarde al ritmo de ´All I want for Christmas is you´ en versión de Mariah Carey. Una muestra de piruetas y acrobacias sobre el suelo dio paso a dos de las alumnas más pequeñas de la escuela, Carmen Sanguino y su hermana Greta Sanguino, que demostraron sus progresos con las telas acompañadas por la canción del reno Rudolph.

Tres alumnos más veteranos mostraron a continuación una original coreografía al ritmo del ´Ain´t Your Mama´ de Jennifer López. Gustó mucho al público, también por el vestuario de terciopelo rojo muy navideño que lucieron los tres protagonistas: Laura Quintana, Susana Riscado y Adrián Yeste.

El número dio paso a la pequeña Anastasia Cortés, de solo nueve años, que hizo una entrañable coreografía con el tema central de la BSO de ´Amélie´.

Entre número y número Jesús Rumbo iba salpicando la tarde con bromas, a la vez que alababa el trabajo de las más pequeñas, «que en algunos casos han ensayado apenas tres meses hasta su debut» ayer, destacó. Esta actividad se imparte todos los lunes y miércoles de 16 a 18 horas en el polideportivo de Es Viver y es una iniciativa del Consistorio y Acrobati-k.

Una de las actuaciones estelares de la función fue la de Olivia Tur, de 14 años, que con apenas un año y medio de entrenamiento con la escuela mostró un nivel casi profesional y una expresión corporal digna de una acróbata circense.

La nota más simpática la puso la pequeña Shana Yuun, de 10 años que, vestida de Papá Noel, hizo virguerías sobre el aro en péndulo. Aplausos a raudales para la pequeña.

La nota romántica la aportó la pareja formada por Tomás García y Laura Quintana, que bailaron de lo más acaramelados al ritmo de ´Love me like you do´ de Ellie Goulding de la banda sonora de ´50 sombras de Grey´.

La guinda de la tarde la puso Jonathan Avilés, un atlético bailarín profesional, que debutaba ayer como acróbata aéreo.